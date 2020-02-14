"Kadınlar kirli sakal bırakan ve sarımsak yiyen erkekleri çekici buluyor"

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<p>Bilimsel araştırmalara göre en çekici bulunan erkek profili çıkarıldı. Araştırmalar en çok yara izi, kirli sakal ve sarımsak yiyen erkeklerin çekici bulunduğunu söylüyor.</p>\n</div>\n<div>\n<p><strong>Posta'da yer alan habere göre erkeklerde cazibe kriterleri şöyle sıralandı:</strong></p>\n<ul style="list-style-type:disc;">\n<li>\n<p>Birkaç günlük kirli sakal karizmayı yükseltiyor. Fazlası güvensiz ve pasaklı bulunuyor.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Yüzünde yara izi olan erkek beğeniliyor. Çünkü bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu etkisi uyandırıyor.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Sosyal medyada selfie paylaşmayan erkekler özgüvenli bulunuyor.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Evinde köpek bakan erkekler beğeniliyor. Sorumluluk duygusu olduğu etkisi yaratıyorlar.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Kırmızı renk giyen erkekler daha cazibeli bulunuyor. Parlak ve güçlü bir renk olan kırmızı, libidoyu tetikliyor.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Sarımsak tüketen erkekler tüketmeyenlere göre daha çok tercih ediliyor. Çünkü sağlığa iyi geldiği bilinen sarımsağın, ideal, sağlıklı baba imajına katkısı var.</p>\n</li>\n</ul>\n<p> </p>\n</div>\n</body>\n</html>