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Yaşam

"Kadınlar kirli sakal bırakan ve sarımsak yiyen erkekleri çekici buluyor"

14 Şubat 2020 09:20

Bilimsel araştırmalara göre en çekici bulunan erkek profili çıkarıldı. Araştırmalar en çok yara izi, kirli sakal ve sarımsak yiyen erkeklerin çekici bulunduğunu söylüyor.

Posta'da yer alan habere göre erkeklerde cazibe kriterleri şöyle sıralandı:

  • Birkaç günlük kirli sakal karizmayı yükseltiyor. Fazlası güvensiz ve pasaklı bulunuyor.

  • Yüzünde yara izi olan erkek beğeniliyor. Çünkü bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu etkisi uyandırıyor.

  • Sosyal medyada selfie paylaşmayan erkekler özgüvenli bulunuyor.

  • Evinde köpek bakan erkekler beğeniliyor. Sorumluluk duygusu olduğu etkisi yaratıyorlar.

  • Kırmızı renk giyen erkekler daha cazibeli bulunuyor. Parlak ve güçlü bir renk olan kırmızı, libidoyu tetikliyor.

  • Sarımsak tüketen erkekler tüketmeyenlere göre daha çok tercih ediliyor. Çünkü sağlığa iyi geldiği bilinen sarımsağın, ideal, sağlıklı baba imajına katkısı var.

 

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