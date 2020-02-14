"Kadınlar kirli sakal bırakan ve sarımsak yiyen erkekleri çekici buluyor"

Posta'da yer alan habere göre erkeklerde cazibe kriterleri şöyle sıralandı:

Birkaç günlük kirli sakal karizmayı yükseltiyor. Fazlası güvensiz ve pasaklı bulunuyor.

Yüzünde yara izi olan erkek beğeniliyor. Çünkü bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu etkisi uyandırıyor.

Sosyal medyada selfie paylaşmayan erkekler özgüvenli bulunuyor.

Evinde köpek bakan erkekler beğeniliyor. Sorumluluk duygusu olduğu etkisi yaratıyorlar.

Kırmızı renk giyen erkekler daha cazibeli bulunuyor. Parlak ve güçlü bir renk olan kırmızı, libidoyu tetikliyor.