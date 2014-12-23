'Kadınlar karanlıkta da güzel olmak ister' dedi; ışıldayan iç çamaşırı yaptı

Avustralyalı 2 çocuk annesi Jan Hawley'nin 2008 yılında kurduğu LuminoGlow markası, “ışıldayan” iç çamaşırı üretti

Posta'nın haberine göre, markanın "Aurora" isimli son koleksiyonundaki şifon gecelikler, sütyenler, külotlar güneş ışığı varken ya da ışıklar açıkken kendi renginde görünüyor; kapalı ortamda ise kumaşındaki özel ışık sensörleri sayesinde yeşil renkte ışıldıyor.

Hawley, firmayı 2008 yılında kurdu. Kadınların hem aydınlıkta hem de karanlıkta güzel görünmek istediğini söyleyen Hawley, karanlıkta parıldayan tasarımlara ilginin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Markanın bu ilginç tasarıma sahip sütyenlerinin fiyatı 180 dolar.