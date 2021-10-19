Kadınlar, evlendikten sonra yalnızca kendi soyadlarını kullanmak için nasıl bir yol izlemeli?

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Aslı Pasinli, evlendikten sonra yalnızca kendi soyadını kullanmak için açtığı davayı kazanırken, bunun için izlenmesi gereken süreci anlattı.

Av. Pasinli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "'Soyadım kimliğimdir, evlenince kaybolmamalıdır' şiarıyla açtığım soyadı davası kabul edildi" diyerek evlilik sonrası yalnızca kendi soyadını kullanmak isteyen kadınların yapması gerekenleri anlattı.

Pasinli, mutlaka bir dava açmak gerektiğini, bunun avukatsız da olabileceğini söylerken, kendi davasında ilk duruşmada karar çıktığını anlattı:

Pasinli, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Medeni Kanun'da kadınların soyadı meselesine ilişkin maddede; kadınların evlenmekle kocanın soyadını alacağı yazar. Evlendirme memuruna ya da sonradan nüfusa yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabileceği yazar. Yani başvurunuzla çift soyadını kullanma hakkı tanınır. Fakat sadece kendi soyadınızı kullanabilmek için dava açmamız gerekli ne yazık ki. Soyadı meselesi Cedaw (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'inde de kendisine yer bulmuştur. Soyadı davasını açarken bir haklı neden aranmaz.

Mutlaka dava açmak gereklidir. Davayı Aile Mahkemesinde açmanız gereklidir. Eşin rızası aranmaz. Ben dava için 450 TL harç ödedim. Avukatsız bu davayı açabilirsiniz. Basit Yargılama Usulüne tabi olduğu için davam ilk duruşmada karara çıktı.

Eşitlik mücadelesinde önemli önemsiz yoktur. Yaşamın her alanında eşitlik sağlanıncaya dek ısrarımız devam edecektir. Bunun kanuni bir düzenleme olabilmesi için bu yönlü davaların artması bir ihtiyaçtır.

Erkeğin soyadını değil kendi soyadınızı öncelemeniz bir birey olarak en doğal hakkınız. 'Sahip olduğunuz soyadı da bir erkeğe ait (babanıza)' diyenlere de kulak asmayın, mesele evlilik ile birlikte kadının hayatındaki değişikliklere itiraz, bu zincir bir yerde kırılmalı değil mi?

Eşitlik mücadelesi zorlu bir yoldur herkesin bir fikri olduğu gibi köstek olacak bir tarafı da vardır, kadınlar kimseye kulak asmayın siz bildiğiniz yolda yürüyün, yalnız olmayacaksınız. Dayanışma ile..."