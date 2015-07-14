'Kadınlar evde çalışsın' diyen Cüppeli Ahmet Hoca'yı kadın doktor tedavi etti

Dün akşam saatlerinde romatoit artrit hastalığı nedeniyle iltihap yükselmesinden acil olarak hastaneye kaldırılan kamuoyunda Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye ilk acil müdahalenin kadın bir doktor tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü daha önceki söylemlerinde kadınların çalışmasının İslam'a göre birkaç yönden ele alınması gerektiğini belirtip, "Kadının yalnızca evinde çalışması caizdir" açıklamasını yapmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ünlü’ye hastanedeki ilk müdahaleyi bir kadın doktorun yaptığı ortaya çıktı. Cübbeli Ahmet’in daha önce verdiği vaazlarında “Kadınların erkekli ortamda çalışması caiz değildir” açıklamaları ise yaşanan çelişkiyi gözler önüne serdi. Ünlü’nün “kadın çelişkisi” sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sosyal medya hesabından da "Cübbeli Ahmet Hocamız iltihaplı romatizmadan kaynaklanan ağrılarından dolayı Doç. Dr. Kader Keskinbora’ya enjeksiyon tedavisi oldu" bilgisi verilip bir fotoğraf paylaşıldı

Kadınlar için ne demişti?

“Cübbeli Ahmet” kadınların çalışmasının İslam’a göre birkaç yönden ele alınması gerektiğini belirterek, kadının yalnızca evinde çalışmasının caiz olduğunu ancak dışarıda çalışan kadınların da yalnızca kadınların bulunduğu işyerlerinde çalışmasının uygun olduğunu söylemişti.

Ünlü’nün “Bugün çalışan bayanların ekseriyetinin maruz olduğu durum erkekler arasında çalışmadır. Memuriyetler, bazı noktalarda işçilikler böyledir. Erkek-kadın karışık çalışmaktadır. Bir kadının başı kapalı, avret yerleri kapalı ancak erkeklerle bir arada. Buna caiz dememiz öncekilere caiz dediğimiz gibi kolay değildir” sözleri büyük tepki çekmişti.