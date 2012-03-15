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Yıldırım'dan Cüppeli'ye: Hocam duaların alt katlara yarıyor, bize ulaşmıyor

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Silivri Cezaevi’nde kaldığı kaldığı Cüppeli Ahmet'e son tahliyeler sonrası şu espriyi yaptı: Hocam duaların bize ulaşmıyor

15 Mart 2012 07:11

T24- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Silivri Cezaevi’nde kaldığı kaldığı Cüppeli Ahmet Hoca’ya son tahliyeler sonrası şu espriyi yaptı: Hocam bizim için dua et diyoruz ama duaların alt katlara yarıyor. Bize ulaşmıyor.

Vatan gazetesindeki habere göre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve İsmail Ağa cemaatinin lideri Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün fırsat buldukça sohbet ettikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta çok sayıda milletvekilinin ziyaret ettiği Silivri’den ‘Tahliye duası’ esprisi de dışarı yansıdı. Yıldırım, aralarında Tayfur Havutçu ve Serdal Adalı’nın da bulunduğu şike sanıklarının tahliyesinden sonra Cüppeli Ahmet Hoca’ya espriyle sitem etti.

Yıldırım, Cüppeli Ahmet Hoca’ya “Hocam bizim için dua et diyoruz ama senin dualardan alt katlar yararlanıyor. Henüz bizim kata ulaşmadı” dedi. Cüppeli Ahmet Hoca’nın espriye çok güldüğü belirtilirken, Yıldırım’ın hem cezaevinde alt katlarda olanları hem de Metris’te yatanları kast ettiği ifade edildi.
 
Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu da geçtiğimiz aylarda Silivri Cezaevi’nde Cüppeli Ahmet Hoca ve Yıldırım’ı ziyaret etmişti. O ziyaretten sonra Yıldırım’ın, Cüppeli Ahmet Hoca’ya, “Hocam bir fetva yaz: Şike serbesttir de. Ama biz yine de yapmayız” esprisi yaptığı anlatılmıştı. Cüppeli’nin de gülerek, “Birleşmeliyiz, Fenerbahçe ile cemaati birleştirelim” dediği de dışarı sızmıştı.

 

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