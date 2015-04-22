Kadınlar en kolay hangi dönemde orgazm olur?

Tarih öncesi dönemlerde bile mağara kadınları yumurtlama döneminde doğacak mağara bebekleri için ideal erkeği ararken kaslı, güçlü ve sağlıklı olanı seçiyor. Yumurtlama sonrasında ise minik mağara bebekleriyle ilgilenecek ve onu sevecek daha duygusal ve feminen erkekleri tercih ediyorlardı.

Peki seks hayatından kariyere, aile kurmaktan düşüncelere kadınların tüm hayatını baştan sona etkileyen hormonlar ayağımızda pranga mı? Yoksa krizi fırsata çevirmek mümkün mü?

Gabrielle Lichterman 28 Gün adlı kitabında, aylık periyodunuzdaki iniş çıkışlara bağlı olarak yaşamınızı önceden belirlemeyi öğretiyor.

Elvan Yarma’nın Hürriyet için yaptığı derlemeye göre, adet periyodu başlangıcından itibaren ideal seksi ne zaman yaşayacağınızın rehberi şöyle:

1. gün

Ağrılara ve şiş vücudunuza rağmen bugün libidonuz tavana vurdu! Orgazma ulaşmak hem çok kolay, hem de orgazmın sizi uçuracağını keşfedeceksiniz. Testosteron ve östrojen artışı da bonus. Peki bu iki hormon neye yarıyor? Testosteron meme uçlarınız ve klitorisinizdeki hassasiyeti arttırır ve zirveye daha çabuk ulaşmanızı sağlar. Östrojen de seks sırasında salgılanan sıvıyı arttırır.

4. gün

Eğer bir erkek telefonunuza cevap vermiyorsa, aynı hızla bir başkasını arıyorsunuz. Yükselen östrojen sayesinde tahrik olduğunuz ilk anda sırılsıklam oluyorsunuz. Orgazma ulaşmak artık ilk günkü kadar kolay değil ama o kadar yoğun ki seks mi, çikolata mı sorusuna ‘Kesinlikle seks!’ diyeceğiniz bir gündesiniz.

8. gün

Size ufak bir sır verelim: Çiftlerde seksin en yoğun olduğu gün 8. gündür. Fakat çabuk orgazm hayal kırıklığı yaratabilir. Partnerinize sizi beklemesini söyleyin. Böylelikle orgazmı çok güçlü ve yoğun yaşayacaksınız!

12. gün

Kulağınızı yere dayayın. O gürültüyü duydunuz mu? O ses, size doğru koşan binlerce adamın ayak sesleri! Peki onları çağıran ne? Feromonlarınız, vücudunuzun kokusuz kimyasalları erkeği çeker ve tahrik eder. Çoğu kadın, yumurtlama günü olan 14. Güne yaklaştıkça çok fazla feromon üretir. Bu dönemde hem seks, hem de mastürbasyon inanılmaz zevk verir. Östrojen ve testosteron bedeninize ve fantezilerinize odaklanmanıza yardımcı olur.

Dönüm noktası: 14. gün

Adet periyodunuzun ilk gününden bu yana yükselen östrojen ve testosteron dalışa geçiyor ama libidonuz hala yüksek. Bugün sadakatsiz olma eğilimindesiniz. Partnerinizin gözyaşlarını silin, bu onu sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Hormonlarınız yumurtanız için en sağlıklı ve en güçlü geni bulmak adına sizi daha kaslı, iri, maskülen erkeklere yönlendiriyor.

19. gün

Lale devri bitiyor! Seks düşüncesi yerlerde. Meme uçlarınız ve klitoris hassas değil. Yüksek testosteron günlerine göre orgazm olmanız çok daha uzun zaman alıyor.

24. gün

Duygularınız hızla değişiyor. Hiç beklenmedik bir dönüşle libidonuz yükselişe geçiyor ve 28. güne kadar da böyle devam edecek. Orgazm daha yoğun yaşanıyor ancak düşük östrojen ve testosteron sayesinde konsantre olmanız zorlaşıyor. Bir an yatağınızdaki yakışıklı adamı düşünürken, iki dakika sonra saçımı hangi renge boyatsam düşüncesine ışık hızında geçişler yaşıyorsunuz.

28. gün

Geldik zurnanın zırt dediği güne! Bugün rahminizdeki kalınlaşma, periyodunuzun başlamasından önceki en yüksek seviyesinde. Bu kalınlaşma libidoda artışa sebep oluyor. Ancak bir pürüz var; memeleriniz acıyor ve azalan östrojen yüzünden en nazik dokunuşta bile yarasa saldırısına uğramış gibi hissediyorsunuz.