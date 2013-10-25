Kadınlar artık sutyenleriyle de tweet atabilecek!

Yunanistan’da geliştirilen bir sutyen, tweet atma özelliğiyle sosyal medyada günün konusu oldu.

Yunan OgilvyOne Athens firması kadınlarda göğüs kanseri tehlikesine dikkat çekmek amacıyla hayal gücünü zorlayan bir buluşa imza attı.

OgilvyOne Athens’in ürettiği ‘Tweetingbra’ adlı sutyen, kopçası her çıkarıldığında tweet atıyor.

Şirket yetkilileri, atılan bu tweet ile kadınlar için çok önemli olan göğüs kanseri muayenesi hatırlatılıyor.

Gönderilen bu tweetlerde #tweetingbra etiketi kullanılıyor. Bu şekilde kadınların en büyük korkularından birisi olan göğüs kanserinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.