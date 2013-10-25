T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadınlar artık sutyenleriyle de tweet atabilecek!

Tweet atan sutyeni geliştiren şirket yetkilileri, atılan tweetlerle kadınlar için çok önemli olan göğüs kanseri muayenesini hatırlattığını söyledi

25 Ekim 2013 19:55

Yunanistan’da geliştirilen bir sutyen, tweet atma özelliğiyle sosyal medyada günün konusu oldu.

Yunan OgilvyOne Athens firması kadınlarda göğüs kanseri tehlikesine dikkat çekmek amacıyla hayal gücünü zorlayan bir buluşa imza attı.

OgilvyOne Athens’in ürettiği ‘Tweetingbra’ adlı sutyen, kopçası her çıkarıldığında tweet atıyor.

Şirket yetkilileri, atılan bu tweet ile kadınlar için çok önemli olan göğüs kanseri muayenesi hatırlatılıyor.

Gönderilen bu tweetlerde #tweetingbra etiketi kullanılıyor. Bu şekilde kadınların en büyük korkularından birisi olan göğüs kanserinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 

ETİKETLER

sutyentweetyunanistantweetingbrahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24