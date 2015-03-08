Kadının kariyerle imtihanı



Kadınlar Günü dün tüm dünyada kutlandı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlik kınandı. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınlar her alanda geri planda. Ancak gelişmiş sanayi ülkelerinde de tam eşitlik sağlanabilmiş değil. ABD'deki kadınlar pek çok konuda Avrupalı hemcinslerine gıpta etseler de Avrupalı kadınlar özellikle eşit maaş, yönetim pozisyonlarına erişimlerinin ksııtlı olması ve çocuk sahibi kadınlara sunulan imkanların azlığından şikayetçi.

Washington’daki Spy Museum’da çalışan Amanda Oehlke, 'doğum izninden beri, 12 yıldır ilk kez aralıksız iki hafta tatil yaptığını' belirterek, ABD'deki kötü çalışma koşullarına dikkat çekiyor.

ABD’de özellikle de kadınların çalışma hayatı engellerle dolu. Doğum izni devlet güvencesi altında değil. İzin süresi çalışılan şirkete göre değişiyor. Bazı kadınlar doğumdan hemen iki hafta sonra işe dönmek zorundayken, bazı şirketlerde bu süre 2 ay kadar. Yeni doğurmuş kadın bu sürenin ardından arkadaşlara, aileye ya da pahalı çocuk yuvalarına muhtaç. Bu yuvalara ödenen para 1000 doları buluyor. Bu durumda iki çocuklu bir annenin çalışması imkansız hale geliyor, kadın evde oturmaya mahkum oluyor.

Almanya'da meclisten yeni geçen, büyük şirketler ve teftiş kurulları için geçerli kadın kotası gibi bir uygulamayı ABD’de tahayyül edebilmek mümkün değil.

ABD’de yüksek teknoloji sektörünün kalbi Silikon Vadisi’nde de durum farklı değil. Dev internet firmalarına erkekler hakim. Kadınlara ender rastlanıyor. İki dev şirket; Facebook ve Apple, kariyerine ara vermeyip sonradan doğurabilsinler diye yumurtalarını donduran kadın çalışanlarının masraflarını karşılıyor.

"Daha fazla asılın"

Ama tüm bu zorluklar arasında imkânsız görüneni başaranlar da var. Facebook’un iki numaralı ismi, idari yöneticisi Sheryl Sandberg gibi. Sandberg, “Daha fazla asılmalısınız“ diyor ve üç tavsiyede bulunuyor: “Birincisi: Karar verenlerin masasına oturun. İkincisi: Partnerinizle işbölümü yapın. Ve üçüncüsü: Sadece hamile olduğunuz için taleplerde bulunmaktan vazgeçmeyin!“

Sandberg’in “Daha fazla asıl“ kampanyası, kadınlar yeterince çaba göstermiyormuş izlenimi yarattığı için ABD’de tartışmalara yol açtı. İstatistikler, bir erkek 1 dolar kazanırken kadına aynı iş için sadece 82 cent düştüğünü gösteriyor.

"Kadınlar talep etmiyor"

Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Kadınlar yeterince talepkâr mı? Mali danışman Carolyn McCalaghan, ekonomi dergisi Forbes’a verdiği demeçte, kadınların çok az talepte bulunduğunu, bunun en büyük hata olduğunu söylüyor. Erkekler daha işe başvuru görüşmesinde özgüvenli bir şekilde pazarlığa girişirken, kadınlar azıyla yetiniyor, işe alınmış olmak tek başına onları mutlu edebiliyor. Yapılan bir deney kapsamında işe başlama ücreti olarak kadınların erkeklere göre 7 bin dolar daha az talep ettiği ortaya çıktı.

Avrupa’da kadın işsizliğinin en düşük olduğu ülkeler arasında yer alan Almanya’da da kadınlar tüm yasal düzenlemelere rağmen kendini eşit konumda göremiyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle IG Metall sendikasının yaptırdığı ankete göre kadınların yüzde 78’i eşit işe eşit maaş ödenmemesinden şikayetçi. Yüzde 68’lik kesim de iş dünyasında yönetici pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin hâlâ söz konusu olmadığı görüşünde. Kadınların en büyük sorunu ise kariyerle anneliğin birlikte yürütülmesi önündeki engeller. Ankete katılan kadınların yüzde 73’ü çocuk yapmanın kadının kariyeri önünde ayakbağı olmaya devam ettiği görüşünde.