Yoğurtçı Kadın Forumu'nun çağrısı ile, kadınlar Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda buluştu. "Kadını anneliğe, anneliği mutfak robotluğuna sıkıştırmanın günü mü olur?" çağrısı ile toplanan kadınlar, annelik mitlerini, kadınlara yüklenen rolleri, kendi kadınlık ve annelik deneyimlerini tartıştılar. Sadece kadınların ve transların davetli olduğu etkinlikte erkekler de çocuklara baktı.

Saat 13.00-15.00 arasında gerçekleştirilen Anneler Günü etkinliğinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Cinayetlerine İsyandayız Kampanyası, İstanbul Feminist Kolektif, Sosyalist Feminist Kolektif, SPOD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LAMBDA İstanbul, KADEM Kadın Emeği Kolektifi, İmece Kadın Dayanışma Derneği, gibi kadın örgütleri stand açtı.

Etkinlik programı

13.00: Toplanma, piknik

15.00: Forum

17.00: Eylem

Gezi Parkı olaylarından bu yana her çarşamba, Kadıköy'de toplanan Yoğurtçu Kadın Forumu'nun çağrı metni ise şöyle:

"Kadını anneliğe, anneliği mutfak robotluğuna sıkıştırmanın günü mü olur? Bu Sene Anneler Gününü Mora Boyuyoruz! 11 Mayıs’ta Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyor, “mutfak robotunun nesi kutsal?” diye soruyoruz.

Bütün reklamlarda evin ütücüsü, süpürücüsü, çamaşır yıkayıcısı, çocuk bakıcısı, aşçısı, güler yüzlü ve fedakar işçisi anneler boy gösterirken, “anneliğin kutsallığını” yeni bir bulaşık makinesiyle taçlandırmaya davet edilirken, haberlere konu olan kadınlarla, reklamlarda “kutlanan” mutlu kadınlar birbirine hiç benzemezken, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik erkek şiddetinin, kadın emeği sömürüsünün önü kesilemezken “kutsal anne” mitine “karnımız tok!” diyor, Anneler Günü'nü, Yoğurtçu Parkı’nda birlikte düşündüğümüz, tartıştığımız, eğlendiğimiz, eylediğimiz bir güne çeviriyoruz!

11 Mayıs Pazar günü, saat 13.00'te Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluşalım. Mor örtülerimiz ve standlarımızla bizi hemen fark edeceksiniz. Yiyecek, içeceğinizi de getirin. Güzel havada piknik yaparken, annelik mitlerini, kadınlara yüklenen bu rolleri, kendi kadınlık ve annelik deneyimlerimizi forumumuzda hep birlikte tartışalım!