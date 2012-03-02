Kadınalar, 'Kadına şiddet'e karşı etkili yasa istiyor

T24 - Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin de (KA.DER) içinde yer aldığı “Şiddete Son Platformu”, hükümetin kadına yönelik şiddete karşı çıkaracağı yasanın, eksiklikleri nedeniyle soruna köklü bir çözüm getirmeyeceğinden endişe ediyor.

KA.DER ve “Şiddete Son Platformu” endişe ve rahatsızlığını dile getirmek, talep ve önerilerini paylaşmak için 3 Mart 2012 Cumartesi günü ayrıntılı bir açıklama yapacak.

KA.DER'in yaptığı basın açıklamasında: Yaklaşık bir yıldır tüm Türkiye’den 237 kadın örgütü olarak, kadına yönelik şiddete karşı çıkarılacak yasanın hazırlık çalışmalarıyla ilgili öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çok sayıda kurum ve kişi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Ancak gelinen son noktada sanki tüm bu müzakereler olmamış gibi, hükümet kadınlara verdiği sözleri unutarak onaylamadığımız bir yasa metnini meclise sevk etti. Biz kadınlar olarak, hükümetin uluslararası siyasi arenada ve AB nezdinde prestij malzemesi olarak kullanacağı ancak şiddete karşı kalıcı çözüm getirmekten, kadınların ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzak bu tasarıyı sahiplenmiyoruz.

1 Mart Perşembe günü itibarıyla, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Adalet Komisyonu’nda tartışılan bu tasarıyla ilgili olarak Sayın Bakan Fatma Şahin’in, verdiği sözü tutmasını ve Bakanlar Kurulu’nun tasarının adından başlayarak tüm içeriğine yaptığı müdahalenin geri alınmasını, kadın örgütlerinin talepleri doğrultusunda bir şiddet yasası çıkartılmasını istiyoruz.

Hükümet tarafından 8 Mart 2012 tarihinde yasalaştırılması istendiğinden gereksiz bir telaşla ele alınan bu yasadaki her bir kelimenin, kadınların hayatlarını yakından ilgilendirdiğini ve hata kaldırmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.