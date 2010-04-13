'Kadına Şiddete Son' kampanyasına imamlardan destek

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BBC Türkçe Ayşe Karabat'ın haberine göre, protokol bağlamında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun katkısıyla öncelikle Ankara'da görev yapan 40 din görevlisi, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve aile içi şiddeti arttıran geleneksel kabullerle ilgili eğitilecek.



Din görevlileri, mağdurlara yaklaşım, onlara hizmet veren kuruluşlara yönlendirme ve konuyla ilgili yasalar konusunda da bilgilendirilecek.



Daha sonra da kendi meslektaşlarını eğitmeye başlayacaklar.



Mevzuat değişikliği



Önümüzdeki yıla kadar Türkiye genelinde birçok vaizin, müezzinin, Kuran kursu öğreticilerinin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim alması planlanıyor.



Bakan Çelik protokolün imza töreninde, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ciddi mevzuat değişiklikleri yapıldığını belirtti.



Çelik, 'ancak toplumda farkındalık oluşturmadan şiddetle mücadele edilemeyeceğini' de söyledi.



Bakan Faruk Çelik, "Din görevlileri bu konuda önemli katkılar sağlayacaklardır'' diye konuştu.

'Farkındalık'



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Kavaf da yasaları hayata geçirecek mekanizmaların toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu anlattı.



Kavaf, "Toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı hizmet içi eğitim çalışması gerçekleştirilecek. Planlanan eğitimin ilk aşamasında eğiticiler eğitilecek, İkinci aşamada da Türkiye'deki din görevlilerine duyarlılık artırma eğitimleri verilecek," dedi.



Bakan Kavaf benzer bir yöntemle kolluk kuvvetlerinin, sağlık personelinin ve aile mahkemesi hakimlerinin de eğitildiğini söyledi.