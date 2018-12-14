Kadına şiddete, eksi 2 derecede tiyatro oyunu ile dikkat çektiler

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için \'Kadın olmak\' adlı sokak tiyatrosu düzenlendi. Oyuncuların sıfırın altında 2 dereceye aldırış etmeden dakikalarca kıpırdamadan sahneledikleri \'canlı heykel\' oyunu büyük beğeni topladı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanı\'nda yere serilen platformun üzerinde sahnelendi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahneledi. Bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu. Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinlerini ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek yaklaşık 20 dakika hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj iletmek istediklerini söyledi. Kahraman, \"Oyundayken üşümenin akıllımıza gelmedi. Donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Zaten o rolünüzü hissediyorsunuz oradayken. Onu hissettikten sonra başka hiçbirşey gözünüze gelmiyor. Soğuk, kar, kış. Hepimiz incecik şeyler giyindik zaten. Ama herkes büyük bir özveriyle yaptı bu işi. Biz daha önce de karda kışta yaptığımız da oldu. Bu iş bizim işimiz ve işimizi sevdiğimiz için üşümüyoruz. Bugün topluma kadın olmanın, kadınları görmeleri gerektiğini, kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığını vermeye çalıştık\" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hanifi Duymaz da \"Soğuk havada oynadık ama yapmamız gereken bir şeydi. Her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak durumundayız\" diye konuştu.

Oyunun yönetmeni ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu sahibi Mesut Budak ise Türkiye’nin birkaç ilinde yapılan bir oyunu Gümüşhane’de sosyal farkındalık olması açısından düzenlediklerini belirterek, \"İnsan olmanın eşitliği, adaleti, özgürlüğü, özgür ve hür bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik. Kadın erkek diye ayırdığımız cins ile kadının Türkiye’deki yeriyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıları aktarmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddet Türkiye’nin kanayan yarasıdır. İnsanlarımızın zarar görmesini burada ele alarak vurgulamak istedik\" diye konuştu.



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