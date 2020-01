'Kadına şiddete dur' diyen aktivisti eski sevgilisi öldürdü!

Eskişehir'de eski sevgilisi 60 yaşındaki inşaat mühendisi Özcan İpek tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürülen 42 yaşındaki kuaför Nuray Yıldız’ın, hasta babasına nakil için karaciğerinden parça verme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yıldız’ın ayrıca Kuaförler Odası’nın düzenlediği ’Kadına yönelik şiddete dur’ adlı projede yer aldığı öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Özcan İpek, 1.5 yıl birlikte olduktan sonra, 2 ay önce kendisini terk eden Nuray Yıldız’ın çalıştığı kuaföre gitti. İpek, konuşmak için Yıldız’ı dışarı çağırdı. Özcan İpek, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Nuray Yıldız’a işyerinden çıktığında av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yıldız, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi’nde kurtarılamayarak öldü.

Cinayetin ardından intihar etti

Olay yerinden kiralık otomobiliyle kaçan Özcan İpek, Akarbaşı Mahallesi Tevfik Türkmen Sokak’taki evinin banyosunda aynı tüfeği kendi başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Öldürülen kuaför Nuray Yıldız ile intihar eden inşaat şirketi sahibi Özcan İpek’in ölümleri, yakınlarını yasa boğdu.

Nakil için Antalya'ya gideceklerdi

Kuaför Nuray Yıldız’ın, hasta olan babası Ali İhsan Sırlı’ya nakil için karaciğerinden parça vermeye hazırlandığı ortaya çıktı. Yakınları, "Nuray’ın babası hem karaciğerinden hem de kalbinden hasta. Bir süre önce kalp ameliyatı oldu. Karaciğer nakli de gerekiyordu. Nuray’ın dokusu babasıyla uyum sağladı. Nuray önümüzdeki aylarda karaciğer nakli için babasıyla birlikte Antalya’ya gidecekti" dedi.

Kadına şiddete dur projesinde yer aldı

Eskişehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara da Nuray Yıldız’ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Oda tarafından düzenledikleri ’Kadına Yönelik Şiddete Dur’ adlı projede Nuray Yıldız’ın aktif olarak yer aldığını anlatan Fethi Özkara şöyle konuştu:

"Gerçekten bugün acımız büyük. Camiamız adına, meslektaşlarımız adına çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Neticede kendisi çok güzel bir sanatkardı. Ailesine, evlatlarına, işine bağlı ve bizim meslek odamızın değerli üstatlarından, her zaman bizim yanımızda olan, çocuk esirgemelerde, huzurevlerinde, sosyal çalışmalarımızda, etkinliklerimizde, engelli insanlarımızda her z aman her türlü çalışmalarımızda hep yanımızda olan bir kardeşimizdi. İnanın, babası rahatsız, kalp ameliyatı geçirdi, onun için çaba sarf ediyordu ve karaciğer nakli vardı. Karaciğerinden verip o nakli gerçekleştireceklerdi. Ama maalesef bunu yaşayamadı. Kadına şiddet ile ilgili yaptığımız çalışmalarda da yanımızdaydı. Orada mücadelemizi verdi. Hep beraber kadına şiddete mani olmaya çalışmak, bütün kadınlarımız için harekete geçen bir insanın bunun başına gelmesi bizim daha çok yüreğimizi parçaladı."

’Kadına Yönelik Şiddete Dur’ projesinin sponsorluğunu yapan firmanın sahibi Oğuz Kılıç da "Nuray ölmeseydi bu projede bizimle çalışmaya devam edecekti. Ölümü bizi gerçekten çok üzdü" dedi.