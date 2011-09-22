-Kadına şiddet Meclis gündeminde TBMM (A.A) - 22.09.2011 - Kadına yönelik şiddet olaylarının artması, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu da harekete geçirdi. Komisyon, yeni yasama yılında konuyu gündemine alıp, araştırmak üzere bir alt komisyon kurmayı düşünüyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kamuoyuna yansıyan kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışı ele almaya karar verdi. Komisyon, daha önce bu konuda Mecliste kurulan araştırma komisyonlarının raporlarını, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışmalarını istedi, yapılan başvuruları topladı. Komisyon, bütün bunları ana bir dosyada birleştirerek, kurulması planlanan alt komisyonda ele alacak. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddet konusunda kamuoyunda ciddi bazı olaylar duyduklarını dile getirdi. Komisyon olarak bütün bunları yakından takip ettiklerini belirten Üstün, ''Bunlardan hareketle önümüzdeki dönemlerde kadına yönelik şiddetle ilgili bir alt komisyon kurabiliriz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor'' dedi. Konuyu, ''güncel, toplumu yaralayan, zor bir konu'' olarak nitelendiren Üstün, ''Sadece işin insan hakları boyutu yok. Yaşama hakkı var, kötü muamele var, bir çok hak ihlal ediliyor, bizim alanımıza giriyor'' diye konuştu. Üstün, olayın komisyonlarının alanına girdiği gibi Milli Eğitim Bakanlığının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da alanına girebildiğini, bir çok alanı ilgilendirdiğini vurguladı. Üstün, tek başına çözebilecekleri bir durum olmadığını ancak kendilerini ilgilendiren yönüne el atacaklarını söyledi. Daha önce hazırlanan raporları gözden geçirerek, neler yapıldığını inceleyeceklerini dile getiren Üstün, bundan sonra neler yapılabileceğini tespit edip, öneriler sunmaya çalışacaklarını kaydetti. Bazı yasal düzenlemeler yapılabilineceğini, korumaya yönelik ek önlemler alınabilineceğini, eğitim programları yapılabileceğini belirten Üstün, cezaların caydırıcılığının önemine işaret etti. ''Kadın dediğimiz, anne, abla, kız kardeş... Sen annene, kız kardeşine, ablana bu muameleyi yapıyor musun; yapmıyorsun. O zaman eşine karşı bunları niye yapıyorsun?'' diye soran Üstün, bu tür olaylara karşı tolerans gösterilmeyip, üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Üstün, mağdurlar ile görüşüp, onların yanında olduklarını gösterebileceklerini de sözlerine ekledi.