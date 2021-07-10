Kadına şiddet kameralara yansımıştı; 3 ay 22 gün hapis 'cezası' verildi, hükmün açıklanması geriye bırakıldı

İstanbul Şişli’de, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp eden ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi Bozaslan'a "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında diğer suçlardan ise yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Bozaslan tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan Erçakar, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem olmuştu. Sanık Bozaslan olay nedeniyle iki defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığında Uzlaşma Bürosu'nda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Bozaslan hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensip zaptıyla birlikte Bozaslan hakkındaki adli kontrol kararının 8 Mart 2021'de kaldırılmasına hükmetmişti.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet Hanifi Bozaslan hakkındaki yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. Taraflar, mahkemeye dosya üzerinden dilekçelerini sundu. Bozaslan avukatı Sedat Çakar savunma dilekçesinde, Hatice Tuğba Erçakar'a kasten yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul etmedikleri belirtti. Dilekçede, "Kamera kaydından da görüleceği üzere müvekkilin hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve pişmanlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak vardır" diyerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki taraf ise sanığın cezalandırılmasını talep etti

Öte yandan şikayetçi Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer ise sanıktan şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşamasında bir çok defa hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bilirkişi raporunun ardından dosya karara çıktı

Mahkeme dosya üzerinden yaptığı incelemede, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi, görüntüler üzerinden yaptığı incelemede sanığın şikayetçiye yönelik darp eylemini belirlerken, görüntülerde ses olmadığı için sarf edilen sözleri tespit edemedi. Bilirkişi raporunun gelmesinin ardından mahkeme, 5 Temmuz tarihinde dosyayı karara bağladı.

Üç suçtan beraat kararı verildi

Kararda, sanığın Şikayetçi Tuğba Erçakar'a yönelik "Seni tornavidayla öldüreceğim, öldürmeden buradan çıkmayacağım" dediği iddiasına ilişkin yeterli delil elde edilemediği, şikayetçi Ceylan A'ya yönelik iddia edilen sözlerinin ise ses, görüntü kaydı ve tanıkla delillendirilemediği kaydedildi. Kararda, şikayetçilerle sanık arasındaki husumet dikkate alındığında soyut şikayetçi beyanlarının cezalandırmaya yeterli olmadığı belirtilerek "Tehdit", "Hakaret" ve "Huzur ve sükunu bozma" suçlarından sanığın beraatine karar verildi.

Mahkeme, sanığın Tuğba Erçakar'a yönelik yaralama eyleminin görüntü kayıtları, bilirkişi raporu ve sanığın dolaylı kabulüyle ortaya çıktığı belirtildi. Şikayetçinin bulunduğu daireye giren sanık Mehmet Hanifi Bozaslan şikayetçiyi darp etmeye başladığı, eylemini uzun süre devam ettirdiği, kastının yoğunluğunun bariz ve belirgin olduğu, bu nedenle sanık hakkında adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edildiği vurgulandı. Sanıkta da yaralanma olduğu ancak şikayetçinin eylemlerinin tamamen kendisini savunmaya yönelik olduğu, ilk hareketin de sanık tarafından yapıldığı kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında lehine haksız tahrik indiriminin uygulanmadı.

3 ay 22 gün hapis cezası verildi

Mahkeme sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında "Basit yaralama" suçundan önce 6 ay hapis, cezanın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Basit yargılama usulü ile yargılama yapıldığından usul kanunu uyarınca da indirim yapılarak sanık Mehmet Hanifi Bozaslan hakkında sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse davası düşürülecek. (DHA)