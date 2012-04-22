Kadın yüzünün güzelliği için altın oran belirlendi

Matemikçilere göre yüz güzelliği gözlerin dudaklar ve kulaklara olan uzaklığı ile doğrudan bağlantılı.

Altın oranlar ise 1/3 ve 1/2. Leonardo Da Vinci, ömrünü ‘altın oranı’ bulmaya harcadı. Matematikçiler yıllarca güzelliğin formülünü yazmaya çalıştı. Estetikçiler ise milyonlarca dolar kazandı. Sonunda bilim adamları kadın yüzünün güzelliği için altın oranı belirledi. Bun göre en güzel yüz için en önemli iki kriter bulunuyor:

1- İki göz arasındaki uzaklık, iki kulak arasındaki mesafenin yarısı kadar olmalı

2- Üst dudak ile gözler arasındaki mesafe, saçların çıkış noktası ile çene arasındaki uzaklığın 3’te biri kadar olmalı.

8 bin kişiyi geçti

Uzmanlara göre bu kriterlere en yakın yüz ölçüleri olan ünlüler Hollywood yıldızı Liz Hurley, Amerikalı Country müzik şarkıcısı Shania Twain ve oyuncu Jesica Alba. İngiltere’de bu matematiksel formül kullanılarak seçilecek olan en güzel kadın yüzü yarışmasına ise 8 bin kişi katıldı. Sonunda ikinci kriteri tamamen sağlayan, ilk kritere ise en çok yaklaşan 18 yaşındaki Florence Colgate isimli öğrenci birinci seçildi. Yarışmacıların makyajsız olarak değerlendirildikleri, estetik ameliyat olduğu tespit edilen adayların da yarışmadan atıldığı açıklandı.

Kadın yüzünün güzelliği için altın oranı belirledi. En güzel yüzde, iki göz arasındaki uzaklık iki kulak arasındaki mesafenin yarısı kadar olmalı.