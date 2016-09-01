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Kadın Yazarlar Derneği: Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay serbest bırakılsın!

“Bu uygulamaya son verilmeli…”

01 Eylül 2016 19:55

Kadın Yazarlar Derneği, 1 Eylül Barış Günü açıklamasında başta Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan olmak üzere, tutuklu yazar ve gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Bianet'in haberine göre, Kadın Yazarlar Derneği’nin açıklaması şöyle:

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Barış ve hoşgörüye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kin ve nefret söylemleriyle, savaşla hiçbir sorun çözülemez. Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin temelidir. Bu nedenle, binlerce yıl altına imza attığımız sözleşmeler gereği, düşünce ve ifade özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır.

Tanzimat döneminde sürgüne gönderilen, cezaevlerine konulan, öldürülen yazarların ve gazetecilerin adları hala yaşamaktadır ve yaşayacaktır. Ancak onları suçlayan ve düşüncelerinden ötürü cezalandıranların adlarını bilen var mı?

Daha dün, yaşamını barış ve özgürlüğe adayan yetmiş yaşındaki yazar ve dil bilimci Necmiye Alpay tutuklamıştır. Romanları ve öyküleriyle sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve sevilen Aslı Erdoğan cezaevindedir.

Cezaevlerimizde sadece duygu ve düşüncelerini söylemekten ve yazmaktan başka bir şey yapmayan tutuklu yazar ve gazeteciler bulunmaktadır.  Bu uygulamaya son verilmeli başta Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan olmak üzere bütün yazar ve gazeteciler serbest bırakılmalıdır.

 

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