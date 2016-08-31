Dilbilimci Necmiye Alpay tutuklandı!

Kapatılan 'Özgür Gündem gazetesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Dilbilimci Yazar Necmiye Alpay, savcılığa ifade verdi. Alpay, tutuklama istemiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Alpay, sevk edildiği mahkeme tarafından Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu için ‘örgüt üyesi olduğu’ gerekçesiyle tutuklandı.

“Keçileri iyice kaçırdınız anlaşılan!”

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Alpay savcılık ifadesinde, Türk dili üzerine çalışmalar yaptığını, Radikal ve Milliyet gazetesinde de yazılarının yayınlandığını belirterek, terör ve şiddete her zaman karşı olduğunu söyledi.

"Terör ve şiddet olmasın diye hep çabaladım" diyen Alpay, "Özgür Gündem gazetesinin yayınlanmasını Kürt sorununun çözülmesine katkıda bulunacağı, çatışmaların ve ölümlerin önüne geçilebileceği düşüncesiyle destekledim. Toplumda gerginlikleri azaltabileceği düşüncesiyle böyle bir gazetenin çıkması gerektiğini düşündüğüm için Yayın Danışma Kurulu Üyeliği teklifini kabul ettim" dedi.

Alpay, gazetenin PKK/KCK örgütünün yayın organı olup olmadığı konusunda fikir beyan edemeyeceğini ve örgütün dağ kadrosundaki yöneticilerin bu gazetede yazılar yazdığını bilmediğini ifade etti.

Alpay ifadesine şu şekilde devam etti:

"Çok eski zamanlarda Abdullah Öcalan'ın Ali Fırat mahlas ismiyle yazılar yazdığını duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam 4 yıldır gazetenin künyesinde yayın danışma kurulu üyesi olarak gösterilmekteyim. Bu tamamiyle sembolik bir görevdir. Benim ve diğer danışma kurulu üyelerinin gazetenin yayın politikasını belirleme yetkimiz yoktur. Bu gazetede yazılarım da yayınlanmamaktadır."

Kendi rızasıyla gitti, 'kaçma şüphesi var' denildi

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kapatma kararından sonra hakkında gözaltı kararı bulunan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışman Kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay, savcı Umut Tepe'ye ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Alpay, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Alpay, kendi rızasıyla ifade vermeye gittiği İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kaçma şüphesi var’ denilerek tutuklandı.

Özgür Gündem soruşturması kapsamında daha önce gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan tutuklanırken, daha sonra ifade vermeye giden gazetenin eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı.

16 Ağustos'ta gözaltına alınan Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya 22 Ağustos'ta tutuklanmıştı.