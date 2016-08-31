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Gündem

Necmiye Alpay’ın tutuklanması sosyal medyada: Keçileri iyice kaçırdınız anlaşılan!

Dilbilimci Alpay, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklandı

31 Ağustos 2016 21:33

Kapatılan 'Özgür Gündem gazetesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Dilbilimci Yazar Necmiye Alpay, savcılığa ifade verdi. Alpay, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Alpay, sevk edildiği mahkeme tarafından Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu için ‘örgüt üyesi olduğu’ gerekçesiyle tutuklandı. 

Sosyal medyada kullanıcılar Necmiye Alpay’ın tutuklanmasını “keçileri kaçırmak” olarak yorumladı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar şöyle:

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