Kadın voleybolcular dünyada ve Avrupa'da kupalara ambargo koydu

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden iki Türk takımından Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa ulaşırken, VakıfBank üçüncü oldu.

Avrupa'da tüm kupalarda final

Türk kadın voleybol takımları, geçen sezon Avrupa'da düzenlenen organizasyonların tümünde final oynadı.

ntvspor'un haberine göre; voleybolda Kadınlar DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde iki Türk ekibi VakıfBank ve Fenerbahçe, Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirebilmek için sahaya çıktı. Bu takımlardan VakıfBank, finalde kaybederken, yarı finalde kalan Fenerbahçe Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadın voleybolunda uluslararası arenada düzenlenen Challenge Kupası'nda ise Trabzon İdmanocağı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor yer aldı. Trabzon temsilcisi, finale kadar yükselirken, Romanya'nın CSM Bükreş takımına iki maç sonunda yenilerek, organizasyonu ikinci tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise aynı takıma yarı finalde elenerek, Challenge Kupası'nı üçüncü bitirdi.

İlk kupa 1999'da Eczacıbaşı'dan geldi

Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 5 sezonda toplam 6 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011 ve 2013 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı VitrA, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 yılında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna abone oldu

Kadınlar DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 6 sezonun 4'ünde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türk ekipleri, son 6 sezonun hepsinde de final oynama başarısı gösterirken, 4 şampiyonluk, 2 de ikincilik elde etti.

Türk takımları, Avrupa voleybolunun en üst kulüp organizasyonu olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'inde 8 sezondur aralıksız olarak yer alıyor.

Türkiye, 8 sezonun 5'inde 2 takımla Dörtlü Final'e kalırken, 3 kez ise 1 takımla temsil edildi.

Geçen sezon VakıfBank ile Fenerbahçe Grundig'in yer aldığı organizasyonda, 2015 ile 2014 yıllarında VakıfBank ve Eczacıbaşı Vitra, 2013 yılında VakıfBank ve Galatasaray Daikin, 2012 yılında Fenerbahçe, 2011 yılında Fenerbahçe ve VakıfBank, 2010 yılında Fenerbahçe, 2009 yılında ise Eczacıbaşı VitrA Türkiye'yi temsil etti.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ambargo!

Voleybolda kıtaların en başarılı takımlarını bir araya getiren Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türk ekipleri 4 şampiyonlukla damga vurdu.

İlk olarak 1991 yılında düzenlenen, 1992 ve 1994 yıllarında organize edildikten sonra uzunca süre ara verilen şampiyona, 2010'da yeniden başladı. 2010'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonayı Fenerbahçe zirvede tamamladı.

Aynı yerde 2011'de düzenlenen şampiyonayı VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom ikinci, 2012'de yapılan turnuvayı Fenerbahçe üçüncü bitirdi. İsviçre'nin başkenti Zürih'te 2013'te düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı VakıfBank kazanırken, Türk takımları 2014'ü boş geçti.

Zürih'te geçen yıl yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA zafere ulaşırken, İstanbul temsilcisi Filipinler'deki şampiyonayı da zirvede tamamlayarak, iki yıl üst üste şampiyon olan ilk takım unvanını elde etti.