Eczacıbaşı VitrA dünya şampiyonu oldu

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Filipinler’in Manila şehrinde devam eden Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore’yi nefes kesen maçta 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu. Temsilcimiz böylece Dünya Şampiyonası’nı üst üste 2 kez kazanan tek takım olarak tarihe geçti.

Manila’ya organizasyonun son şampiyonu unvanıyla gelen Eczacıbaşı VitrA, tie-break’e giden zorlu mücadele sonrası unvanını korumayı başardı.