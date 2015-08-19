'Kadın viagrası' piyasaya çıkıyor



Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kadınlarda cinsel isteği artıran Flibanserin isimli ilacın üretimine onay verdi.

Flibanserin ilk olarak Alman Boehringer Ingelheim firması tarafından geliştirilmişti. İlaç 2010 ve 2013 yıllarında yapılan girişimlerde FDA'dan onay alamamıştı. Araştırmayı daha sonra Amerikan ilaç firması Sprout devralmış, Addyi olan ilaç ismi Flibanserin olarak değiştirilmişti.

Yan etkileri

İlacın kullanımına muhtemel yan etkileri nedeniyle koşullu olarak izin verilecek. Özellikle alkol tüketiminin yan etkilere yol açabildiği belirtildi. Viagra'nın aksine Flibanserin yalnızca cinsel ilişki öncesinde değil her gün düzenli olarak alınacak. İlacın cinsel dürtüleri önleyen Serotonin hormonunun seviyesini azalttığı kaydedildi.

Kadınlarda cinsel isteksizlik

İlacı üreten şirketin verilerine göre kadınların yüzde 7'si herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde menopoz döneminde cinsel istekte azalma yaşıyor.

Kadınlarda cinsel isteksizlik halihazırda genellikle psikolojik yollardan tedavi edilmeye çalışılıyor. Birçok vakada tedavi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Büyüyen piyasa

Cinsel gücü artıran ilaçlara talep giderek artıyor. 1998 yılında piyasaya sürülen Viagra her yıl yüz milyonlarca euroluk satış rakamına ulaşıyor. Artan talep bu ilaçlara yönelik sahteciliğin de artmasına yol açıyor.

Cinsel gücü artırdığına inanılan birçok maddeye talep artıyor. Gergedan boynuzu tozları, Uzakdoğu'da fahiş fiyatlardan alıcı buluyor.