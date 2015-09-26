"Kadın viagrası olarak bilinen 'flibanserin' bazı kullanıcılarda abartılı etkilere yol açabilir!"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, "kadın viagrası" olarak bilinen "flibanserin" etken maddeli ilacın satışına onay verdi. İlaca kadın viagrası denmesinin bilimsel gerçeği yansıtmadığını ve yanlış algı yarattığını belirten Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uzbay, "Bipolarlarda ve maniye yatkın olan kişilerde manik atakları tetikleyebilir. İlacın tansiyon düşüklüğü, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk ve uyku hali dışında ciddi yan etkileri bildirilmedi" dedi.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'a konuşan Tayfun Uzbay, flibanserin içeren ilaçlarla ilgili şunları söyledi:

"Flibanserin için “kadın viagrası” denmesi hem bilimsel gerçeği yansıtmıyor hem de yanlış algı yaratıyor. Çünkü viagra ve flibanserin gerek kimyasal içerikleri gerek etki mekanizmaları gerekse kullanım amacı ve şekli bakımından tamamen farklı. Flibanserin iddia edilen etkilerini doğrudan beyin üzerinden oluşturuyor. Viagra ise perifer (çevre) damarlarda yaptığı genişlemeyle penis ereksiyonuna yardımcı oluyor.

Flibanserin, beyinden noradrenalin ve dopamin salgılanmasını artırırken serotonini azaltıyor. İlaç söz konusu üç beyin kimyasalını dengeliyor. Beynin haz ve ödül sistemini uyarıp, cinsel motivasyonu, yani libidoyu artırıyor. Böylece ilacın menopoz öncesi veya menopozdaki kadınlarda cinsel isteksizliği gidereceği ve cinsel ilişki sıklığını artıracağı öngörülüyor.

"Flibanserin bazı duyarlı kadınlarda depresif belirtiler oluşturabilir"

Depresyon kadınlarda daha sık görülüyor. Flibanserinin serotonini baskılaması yani azaltması bazı duyarlı kadınlarda depresif belirtiler oluşturabilir.

Beynin haz ve ödül sistemini etkilediğinden yatkınlığı bulunanlarda takıntılı alışveriş ve kumar oynama gibi başka dopamin artırıcı ilaçlarla da görülen sıra dışı etkilere neden olabilir. Bipolarlarda ve maniye yatkın olan kişilerde manik atakları tetikleyebilir. İlacın tansiyon düşüklüğü, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk ve uyku hali dışında ciddi yan etkileri bildirilmedi.

Beyinde birden çok reseptörü (almaç) etkileyen ilaç bazı kullanıcılarında abartılı etkilere yol açabilir. Libidonun aşırı artması bazı sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir."



Prof. Dr. Yüksel: Bir hapla geçecek kadar kolay değil



İlaçla ilgili tartışmaların ABD’de sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şahika Yüksel de “Kadınların cinsel isteksizliği bir hapla geçecek fiziksel bir problem değil. Cinsel isteği olmayan kadınlar çoğunlukla yorgun. Yani cinsel istek eksikliği bir hap alarak çözmeniz gereken fiziksel bir problem değil. Sosyal sorunlar psikolojik sorunlara yol açıyor. Cinsel istek olmadan, cinsellik keyifle yaşanamaz. Cinsel istek ise yatak odasına, bir partnere sınırlı değildir. Cinsel isteğin psikolojik, ilişkiye ilişkin, sosyal, duygusal ve fiziksel çok boyutları var” dedi.