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Politika

KADIN VEKİLLERİN ''ÇELENK'' DÜELLOSU TBMM (A.A)

08 Mart 2011 18:56

-KADIN VEKİLLERİN ''ÇELENK'' DÜELLOSU TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın elinde silahı ile verdiği görüntünün hafızalarda olduğunu ifade ederek, ''Şiddetin karşısında olan birisinin önce kendi silahını cebine koyması lazım'' dedi. AK Parti'li Çalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gündemdışı konuşurken, CHP'li Arıtman'ın bu önemli günde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna üzerinde ''yaşam hakkı istiyoruz'' yazılı siyah çelenk bırakmasını kastederek, çok nahoş bir görüntü sergilediğini söyledi. Şiddetten bahseden Arıtman'ın elinde silahı ile verdiği görüntünün hafızalarda olduğunu belirten Çalık, ''Şiddetin karşısında olan birisinin önce kendi silahını cebini koyması ve kamuoyuna kötü örnek olmaması gerekir. Canan Arıtman'ı bir kadın milletvekili olarak kınıyorum'' dedi. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan CHP'li Arıtman, AK Parti Grubu'nun ''kadınlı erkekli olarak kadın milletvekiline şiddet uygulamasının kendisini üzdüğünü'' belirterek, şunları söyledi: ''Benim söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu milletimiz bir kez daha anladı. Bir çiçekten neden rahatsız oluyorsunuz? 'Kadınlara çiçek verilirdi daha önceki yıllarda, vermediniz ben vereceğim' dedim. Çiçeğin üzerinde 'yaşam hakkı istiyoruz' yazıyor. Üzerinde güller var. 8 Mart eylem günüdür aslında. Zarif bir eylemden, bir çiçek takdiminden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz. İşte AKP budur. AKP eşittir kadına yönelik şiddet. İktidarınızda 5 bin kadın öldürüldü. Ayıptır, yazıklar olsun.''

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