Kadın vekil sayısı 78'e çıktı ama...

T24 - 12 Haziran seçimi, Meclis’teki kadın milletvekili sayısını artırdı. Ancak 30 kişilik artışa rağmen, bu durum 550 kişilik Meclis’te kadın temsilinin çok düşük kalmasını önleyemedi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Meclis’te geçen dönem 48 olan kadın milletvekili sayısı 78’e yükseldi. Meclis’e en çok kadın milletvekilini sayısal olarak 45 kişiyle AKP, oransal olarak da 36 seçilen isimden 11'i kadın olan BDP soktu.





Seçim öncesinde son kez toplanan 23. dönem Meclisi’nde AKP’de 30, CHP’de 8, MHP’de 2, BDP’de 7, DSP’de de 1 kadın milletvekili yer alıyordu. Milletvekili aday listesinde AKP 78, CHP 109, MHP de 68 kadın adaya yer vermişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'den 45, CHP’den 19, MHP’den 3, bağımsızlardan da 11 kadın milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 43 ilden hiç kadın milletvekili çıkmadı. Partilere göre, dikkat çeken kadın vekillerden bazıları şöyle:





Başörtülü aday seçilemedi



Kadın aday ve milletvekilleri konusundaki ilk veriler partilere göre şöyle:

AKP: Aday listesindeki türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin ile oğlunu teröre kurban veren Diyarbakır 6. sıra adayı inşaat mühendisi Oya Eronat milletvekili seçilemedi. İstanbul 2. bölge 1. sıra adayı Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ise yeniden Meclis’e girdi.



CHP: İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan Ankara’dan, Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli Bursa’dan, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu İzmir’den, Dilek Akagün Yılmaz Uşak’tan, Şafak Pavey, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Prof. Binnaz Toprak, sanatçı Sabahat Akkiraz, Prof. Nur Serter İstanbul’dan milletvekili oldular. Ankara’dan da eski YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ile Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka milletvekili seçildi.



MHP: Devlet Bahçeli’nin danışmanı Zühal Topçu Ankara’dan, Ruhsar Demirel Eskişehir’den, Meral Akşener İstanbul’dan Meclis’e girdi.







Mülkiye Birtane Kars'ın ilk kadın vekili







BDP'nin desteklediği bağımsızlar: SHP listesinden seçilen ve Meclis’teki yeminin sonunda Kürtçe konuştuktan sonra Mart 1994’te tutuklanan Leyla Zana, Diyarbakır’dan 17 yıl sonra TBMM’ye döndü. Aysel Tuğluk Van, eski BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak Siirt, BDP yöneticileri Nursel Aydoğan, Emine Ayna Diyarbakır’dan milletvekili seçildi. KCK davasından tutuklu bulunan Selma Irmak Şırnak'tan, Gülseren Yıldırım Mardin’den, Sebahat Tuncel de İstanbul’dan milletvekili oldu. Mülkiye Birtane de Kars’dan seçilen ilk kadın milletvekili oldu.