T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadın ve erkeklerin gömlek düğmeleri neden farklı tarafta?

Hikâye, düğmelerin icadına kadar yani 13. yüzyıl civarına kadar uzanıyor...

21 Eylül 2016 21:37

Erkek gömleklerinin düğmelerinin sağ taraftayken kadınlarınkinin sol tarafta yer aldığını hiç fark ettiniz mi? Bu bir tasarımcı merakının sonucu mu yoksa aramızdaki farkı vurgulamanın bir başka yolu mu?

sosyalmedya.co'da yer alan habere göre, kadınların ve erkeklerin gömleklerindeki bu farklılık düğmelerin icadına kadar yani 13. yüzyıl civarına kadar uzanıyor. O tarihlerde sadece zengin kadınlar, gömleklerinde düğmeler olmasını karşılayabiliyordu. Üstelik genellikle onların her gün giyinmesine yardımcı olan hizmetçileri de bulunmaktaydı. İşte bu nedenle kadınların gömleklerindeki düğmeler sol tarafa yerleştirildi, iliklenmesini kolaylaştırmak için. Tabii bu durumda ilikleyenlerin de solak olmadığı varsayıldı. Erkekler ise o tarihlerde genellikle kendileri giyinirdi, dolasıyla onların düğmeleri de sağ tarafa yerleştirildi.

ETİKETLER

gömlekkadın ve erkekdüğmelerineden farklı taraftaon üçüncü yüzyıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24