Kadın ve erkeklerin gömlek düğmeleri neden farklı tarafta?

Erkek gömleklerinin düğmelerinin sağ taraftayken kadınlarınkinin sol tarafta yer aldığını hiç fark ettiniz mi? Bu bir tasarımcı merakının sonucu mu yoksa aramızdaki farkı vurgulamanın bir başka yolu mu?

sosyalmedya.co'da yer alan habere göre, kadınların ve erkeklerin gömleklerindeki bu farklılık düğmelerin icadına kadar yani 13. yüzyıl civarına kadar uzanıyor. O tarihlerde sadece zengin kadınlar, gömleklerinde düğmeler olmasını karşılayabiliyordu. Üstelik genellikle onların her gün giyinmesine yardımcı olan hizmetçileri de bulunmaktaydı. İşte bu nedenle kadınların gömleklerindeki düğmeler sol tarafa yerleştirildi, iliklenmesini kolaylaştırmak için. Tabii bu durumda ilikleyenlerin de solak olmadığı varsayıldı. Erkekler ise o tarihlerde genellikle kendileri giyinirdi, dolasıyla onların düğmeleri de sağ tarafa yerleştirildi.