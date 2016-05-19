Bedene dair beş yanlış algı

Erkekte meme oluşumundan, kadında kum saati vücuda ilişkin yanlış bilinen algılar BBC Dergi tarafından derlendi. California Üniversitesi'ndeki araştırmayla "Kalçalardaki yağın ise zararsız" olduğuna dair bilgilerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Türkiye'de yapılan bir diğer araştırmayla da kilolu erkeklerin zayıflara oranla erken boşalma riskinin daha az olduğu ortaya kondu.

Kiloluların metabolizması daha mı yavaş?

Kasların yağdan üç kat daha fazla enerji harcadığı doğrudur; ama diğer organları oluşturan hücreler enerjiye daha açtır.

Kilolu insanların iç organları da büyüktür; zayıflara oranla daha fazla hücreleri vardır.

Bu ise daha fazla enerji tüketilmesi, metabolizmalarının daha hızlı olması demektir.

Elma mı, armut mu?

İnsanlar, elma vücutlu ve armut vücutlu olanlar diye ikiye ayrılır.

Elma vücutlularda yağlar karın kısmında toplanmışken, armut vücutlularda kalça ve bacakların üst kısmındadır.

Eskiden elma vücutlularda karın kısmındaki yağın enflamasyona yol açan, tansiyonu yükselten ve insülin direncine neden olan kimyasallar salgıladığı, bu nedenle kalp hastalıkları ve diyabet risklerinin daha fazla olduğu sanılıyordu.

Kalçalardaki yağın ise zararsız olduğu düşünülüyordu. Ancak California Üniversitesi’nde yapılan son araştırmalar bu yağların da aynı maddeleri salgıladığını gösterdi.

Yani beden şekliniz nasıl olursa olsun aşırı yağ her halükarda zararlıdır.

Kadın vücudu kum saatine mi benzer?

Çoğu kadın kendi vücudunu kum saatine benzetmek istese de üç boyutlu tarayıcılar farklı bir duruma işaret ediyor.

Manchester’dan araştırmacılar 240 İngiliz kadında bu makineleri kullandığında yüzde 63’ünün göğüs, bel ve kalça ölçülerinin birbirine çok yakın olduğu, görüldü.

Yani kum saatinden çok dikdörtgen biçimliydi vücutları.

Kadınların sadece yüzde 13’ü kum saati vücutluydu; geri kalanlar ise armut, kaşık, üçgen gibi şekillere benzetilmişti.

Kadınların yaşı ilerledikçe vücutları giderek daha fazla dikdörtgen şeklini alır. 56 yaş üstü kadınların yüzde 80’i bu kategoriye girer.

“Erkek memesi” yağdan mı oluşur?

“Erkek memesi” genellikle bira göbeği ve çifte çene ile birlikte ortaya çıksa da sanıldığı kadar yağla ilgili değildir.

Çoğu durumda meme dokusunun büyümesi nedeniyle ortaya çıkarlar.

Kilolu erkeklerde görülmesinin nedeni ise yağ hücrelerinin kadın hormonu östrojen üretmesi, bu hormonun ise memelerin büyümesine neden olmasıdır.

Erkek hormonu testosteron genellikle bu büyümeyi engeller; ama erkekler yaşlandıkça testosteron seviyesi düşer.

Erkeklere özgü araştırma

Türkiyeli araştırmacıların 200 erkek üzerinde yaptığı bir araştırma, yüksek vücut kitle endeksine sahip kilolu erkeklerin zayıflara oranla erken boşalma riskinin daha az olduğunu ortaya koymuş.

Bunun nedeni obezlerde testosteron seviyesinin düşük olmasına bağlanıyor.

Ancak bu durumun ereksiyon sorunlarına da yol açabildiği biliniyor.