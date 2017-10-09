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Yaşam

Kadın taksiciye şiddet için 6 yıl hapis istemi

Taksi şoförü Tülay O.'ya hakaret ve darp edip, aracına zarar veren iki şüpheli hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı

09 Ekim 2017 20:04

İstanbul'da kadın taksiciye şiddet uygulayan diğer taksicilere hapis cezası talep edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksi durağında şoförlük yapan Tülay O.'ya, müşteri beklediği yerde bir grup taksici tarafından "Burası bizim mekan. Arabanı çek" diye bağırarak tehditler savuruldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yusuf A. isimli taksici Tülay O.'yu yumruklarken, diğer taksici kafasına vurmaya başladı.

Taksici Çetin K. ise kadın taksicinin aracını tekmeledi. Tülay O.'ya hakaret ve darp edip, aracına zarar veren iki şüpheli hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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