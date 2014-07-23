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Sağlık

Kadın sünnetiyle küresel mücadele çağrısı

İngiltere'de ilan edilen yeni önlemler uyarınca, çocukların kadın sünnetine maruz kalmasını durdurmada başarısız olan ebeveynler kovuşturmayla karşı karşıya kalacak

23 Temmuz 2014 16:54

Londra'da düzenlenen Kadın Sünnetiyle Küresel Mücadele zirvesinde Başbakan David Cameron, uygulamayı sona erdirmeye yönelik 1.4 milyon sterlinlik bir önleme programını açıkladı. İngiltere ve Galler'de yaşayan 137,000 civarında kişinin kadın sünneti geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor. Zirve ayrıca zorla evliliği sona erdirmenin yollarını da tartışacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere hükümeti ve çocuklara yardım örgütü Unicef tarafından düzenlenen zirveye kadın sünneti geçirmiş kişiler, uluslararası politikacılar ve Pakistanlı genç Malala Yousafzai gibi kampanyacılar katılıyor.

Aralık 2012 yılında, BM Genel Kurulu'nda tüm üye devletlerde kadın sünneti yasağı için çağrıda bulunan bir karar onaylandı. Bu uygulama 1985 yılından bu yana İngiltere'de de yasa dışı. Ancak halen devam eden ilk kovuşturmalarda sonuçlar bu yıl sonuna kadar beklenmiyor.

 

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