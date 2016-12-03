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Yaşam

Kadın sendikacı varsa işyerinde taciz azalıyor

Sendikaların cinsel iş yerlerindek cinsel tacizine yönelik çalışması kapsamında görüşülen kadınların yüzde 8.3’ü son bir yıl içinde psikolojik ve fiziksel taciz yaşadığını belirtti

03 Aralık 2016 01:48

İşyerlerinde cinsel tacizin önüne geçmek isteyen sendikalar kapsamlı bir araştırmaya imza attı. Kadın yönetici ve sendika temsilcilerinin olduğu iş yerlerinde tacizin daha az görüldüğü ortaya çıktı.

Hak-İş konfederasyonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi’nin 7 ilde bin 192 kadın çalışanın katılımıyla yaptığı araştırma, işyerlerindeki psikolojik ve fiziksel tacizle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Çalışma kapsamında görüşülen kadınların yüzde 8.3’ü son bir yıl içinde psikolojik ve fiziksel taciz yaşadığını belirtti. En çok taciz yaşanan sektörler ise sırasıyla yüzde 12.5’le taşıma, yüzde 12.3’le gıda, yüzde 9.2 ile hizmetler olarak belirlendi.

 

Büyük iş yerlerinde daha fazla 

 

Psikolojik ve fiziksel taciz, toplam çalışan sayısı ve çalışan kadın sayısı bakımından da incelendi. Buna göre taciz oranı bin ve üstü çalışan sayısına sahip işyerlerinde yüzde 14.4 iken, bu işyerleri dışarıda bırakılarak yapılan analizde yüzde 5.3.

Araştırmaya göre kadın yönetici ve kadın sendika temsilcisi olan işyerlerinde psikolojik-fiziksel taciz oranları daha düşük seviyede. Çalışan sayısı arttıkça tacizi amirlere bildirme oranı da yükseliyor.

0-49 çalışanı çalışana sahip işyerlerinde tacizi amiriyle paylaşanların oranı yüzde 18.6 iken, bin ve üstü çalışana sahip işyerlerinde tacizi amiriyle paylaşanların oranı yüzde 28.8. Tacizi amirlere bildirme oranı gıda sektöründe yüzde 48.6, tekstil sektöründe yüzde 37.5 gibi yüksek rakamlara ulaşırken tacizin en yüksek olduğu taşımacılık sektöründe ise bu oranın yüzde 12.5 ile en düşük seviyede kalması dikkat çekici. 

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