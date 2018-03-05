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Kültür-Sanat

Kadın sanatçıların gözünden 8 Mart: “Ben Kadınım” 

İSTANBUL, (DHA)-8 MART Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca her alanda ikinci plana atılan kadının yaşadığı büyük mücadeleyi onurlandıran ve anlamlandıran bir gün

05 Mart 2018 15:22

İSTANBUL, (DHA)-8 MART Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca her alanda ikinci plana atılan kadının yaşadığı büyük mücadeleyi onurlandıran ve anlamlandıran bir gün. Bugünün anlamını  bir kez daha vurgulamak, “Ben Kadınım” kavrayışıylakadının toplum ve sanat alanındaki yerini dile getirmek için Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde karma bir sergi düzenlenecek.

Küratörlüğünü Setenay Özbek ve Mehmet Özen’in üstlendiği karma sergide:  Karamani Seramik Atölyesi’nden; Gülgün Balta, Neslihan İlhan, Armik Pınarbaşı, Sylvie Erdeğirmenci, Yıldızay Sağdıç, Meltem Söylemez, Gül Bolulu, Süreyya Özkay, Esra Meral Demircan, Kader Öztürkmen, Rana Sirkecioğlu, Zeynep Güldoğdu, Kifayet Özkul, Setenay Özbek, Müjgan Yıldırım, Devran Tan, Aytül Hariri, Zeynep Güneş Özünal, Yasemin Koçer Tulgar, Sibel Karşıdağ, Filiz Kandemir Duran, Vildan Çetintaş ve Mehmet Özen olmak üzere 23 sanatçıya yer verilecek.

KÜRATÖRLERİN GÖZÜNDEN 8 MART

Sergi küratörlerinden Setenay Özbek, 8 Mart hakkındaki düşüncelerini şöyle özetledi:  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, özgürleşme ve dayanışma günüdür. Dünya Kadınlar Günü’ne halâ şiddet ve istismara uğramış kadınların gölgesi düşse de kadına karşı şiddet ve istismarın olmadığı yaşanılabilir bir dünya için; eşitlik, özgürlük ve demokrasi adına, cinsel ve siyasal sömürüye son vermek adına, kadın emeğinin ve değerinin anlaşılması dileğiyle,  güçlü ve mücadeleci kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Sergi küratörlerinden Mehmet Özen ise: ‘‘Bugün, tüm insanlık için oldukça değerli ve özel bir gün... Sadece anne ya da kız kardeş olmalarından dolayı toplumsal cinsiyete bağlı birçok baskıya maruz kalan kadınlar, bugün hâlâ aşılmayı bekleyen engellerle mücadelesini sürdürmektedir. Sadece bir günle sınırlanmayan, ya da onlara armağan edilmiş bir gün gibi kutlaması yapılan anlayışı da eleştiren bugün; kadınların güçlü, çağdaş, devrimci yanları; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda söz sahibi olma mücadeleleriyle el attıkları her alanda başarı gösterdikleri bu sergide öne çıkacaktır’’ diyerek 8 Mart hakkındaki görüşlerini belirtiyor.

Sergi Programı ise şöyle:

Tüm sanatseverlerin dikkatine sunulacak sergi, 8 Mart Perşembe günü saat 13:30’da Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi\'nde açılacak. Açılış konuşmasını  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız yapacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

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