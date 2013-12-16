Kadın prezervatifi geri dönüyor

Kadın prezervatifi, 1990'lı yılların başında piyasaya sürüldüğünde başarısızlığa uğradı fakat kaybolmadı. Resmi adı FC1 olan kadın prezervatifini üreten firma yeni bir tasarım olan FC2'yi üretti. FC1'in ardından başka markalar da kadın prezervatifi üretmek için girişimlere başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu yeni tasarım'ın kadınları cinsel yolla bulaşan hastalıklardan daha iyi koruduğu belirtiliyor. Ürünü en çok talep edenler ise yardım kuruluşları.

Artık kadın prezervatiflerinin zaman mı?

Resmi adı FC1 olsa da, pek çokları bu ürünü Femidom ya da Reality adlarıyla tanıdı.

FC1'i üreten Chartex'in başkanı Mary Ann Leeper, o dönemde kadınların kendi başlarının çaresine bakabilmeleri gerektiğine inandığını, ama bu büyükçe ve kaygan ürünün, Avrupa ve ABD'deki müşterilere dahi ne kadar tuhaf geleceği olasılığını hafife aldıklarını söylüyor.

FC1'in bazı tasarım hatalarının olduğu muhakkaktı. Poliüretan'dan yapılan prezervatif, cinsel ilişki sırasında çok ses çıkarıyordu örneğin.

İlk yıllarda üretime son verme fikrini dahi değerlendirildi ama 1995'te bir gün Leeper'ı, Zimbabve'deki HIV ve AIDS kampanya sorumlusu aradı.

Telefonun öbür ucundaki Daisy, "masamda 30 bin kadının imzaladığı ve kadın prezervatifi getirmemizi talep eden bir dilekçe duruyor" diyordu.

Bu görüşme, kadın prezervatiflerini kalkınmakta olan ülkelere taşıyan önemli bir adım oldu.

FC1'in yerini alan FC2, Batı'da pek çoklarının tahmin ettiğinden daha başarılı oldu.

138 ülkede bulunabilen bu ürünün satışı 2007'den beri ikiye katlandı ve Female Health Company sekiz yıldır kâr ediyor.

Satışlar en çok ABD yardım kuruluşu USAID, Birleşmiş Milletler, Brezilya ve Güney Afrika Sağlık Bakanlıkları'na yapılıyor.

Kadın prezervatiflerinin avantajları arasında, cinsel ilişkiden saatler önce yerleştirilebildiklerinden, ilişkinin öncesi ve sonrasında herhangi bir dikkat dağınıklığına neden olmaması ve cinsel hastalıklardan daha iyi koruması gibi maddeler sayılabilir.

Hatta Kadın Prezervatifine Evrensel Erişim Ortak Programı UAFC'den Saskia Husken, "pek çokları, kadın prezervatiflerinin cinsel hazzı artırdığını bildiriyor" diyor.

Nijerya Aile Sağlığı Derneği'nden Meyiwa Ede, erkeklerin prezervatif kullanmak zorunda olmama olasılığı karşısında heyecanlandıklarını, kadınların ise ürüne başta şüpheyle yaklaşıp "şimdi bunu içime mi sokmamı söylüyorsunuz?" dediklerini anlatıyor.

Yeni kadın prezervatifleri yolda

Mags Beksinska, Lancet'ta yayımlanan bir araştırmanın baş yazarlarından biri.

Araştırmada üç yeni kadın prezervatifi incelenmiş:

Woman's Condom, şu anda Çin'de satılıyor ve yakında Güney Afrika'da da dağıtımına başlanacak. İlk bakışta FC2'den küçük olan bu ürün bir tamponu andırıyor.

Cupid, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'da bulunabiliyor. Vanilya kokulu ve pembe ya da doğal renklerde üretiliyor. Şu anda FC2 dışında, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı tek ürün.

VA Wow ise aynı Cupid gibi kullanıcıya prezervatifi yerleştirirken yardımcı olan bir sünger içeriyor, bu da ürünün kaymasını engelliyor.

Bununla beraber 20 yıl geçmesine rağmen, kadın prezervatiflerinin erkeklerinki kadar başarılı olamadığı bir gerçek. Hala küresel prezervatif pazarındaki payı, yüzde 0,19'u geçmiyor.

Ancak bu durum, yeni girişimcilerin güvenini ve heyecanını kırmıyor.



