Kadın olgusu tualde hayat buldu

Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulan ARMAGGAN Art & Design Gallery nisan ayında başlattığı solo sergi serisini bu yılki beşinci konukları ile kapatıyor. Sergi, ressam Ayşe Özen ve Neşe Çoğal'ın eserlerini bir araya getiriyor.

Embriyo gelişimi süresince embriyonik hücrelerin oluşturduğu ortası sıvı ile dolu hücresel yapı olan ve Yunanca’da ‘tomurcuk’ anlamına da gelen "blastokist" teriminden ilhamını alan Neşe Çoğal “Blastokist, Yeniden Doğmuş Gibi” adını verdiği sergisinde öz ve hayat kavramlarını sorguluyor. Sanatçı, “Madenlerin dönüşümleri, bitkilerin hâlden hâle girişleri, hayvanların doğadaki yolculukları üzerine insan faktörünü ekleyerek, hayatın baştan sona devinimlerini doğa ve insanın bütünselliği ile aktarmaya çalıştım” dedi.

"Duyu yansılaması" olarak bilinen illüzyon terimini kadın var oluşundan bugüne dek güç ve doğurganlık temsil eden tanrıçalardan ve resim tarihine geçmiş ikon kadınlardan ilham alarak oluşturan Ayşe Özen, kadınla örtüştürdüğü hayvan ve çiçek betimlemelerini güncel sanat diline aktarıyor.

Resimlerinde kulladığı parçaların sembolik anlamlar taşıdığını ifade eden sanatçı, bu anlamları güçlendirmek için kullandığı nesneler ve figürlerle izleyiciyi aynı atmosferde buluşturuyor. Sanatçı kompozisyonlarında kullandığı geleneksel motiflerle geçmişe göndermeler yaparken, mermerimsi beyaz bedenler ve motor kaskları ile de korunma ya da örtünmeyi betimleyerek ironi ile karışık mizah yorumu kullanıyor.

İki sanatçıyı farklı teknik kullanımları ve yorumlarıyla bir araya getiren sergi, doğa ve kadın olgusunu ön plana çıkarıyor.

Sergiye özel olarak hazırlanmış ve ARMAGGAN Art & Design Gallery'de yaratılan iki ayrı salonda, özel mimari çalışmayla sergilenecek eserler, 18 Aralık 2014 - 17 Ocak 2015 tarihlerinde görülebilir. Solo sergi dizileri 2016 yılında devam edecek.