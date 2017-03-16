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Eğitim

Kadın öğrencilere pijama yasağı!

Gerekçe: Genel ahlak kurallarına aykırı!

16 Mart 2017 02:08

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Halime Hatun yurdunda öğrencilerin ortak alanlarda pijamayla gezmesi ‘genel ahlak kurallarına aykırı’ denilerek yasaklandı.

Gazetesujin’de yer alan habere göre, KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarında kadınların maruz bırakıldığı baskılara her gün yenisi ekleniyor. Bursa’da Halime Hatun öğrenci yurdunda kadın öğrencilerin pijamayla gezmesi ‘genel ahlak kurallarına aykırı’ denilerek yasaklandı.

Yurdun çeşitli yerlerine, “Öğrencilerin Dikkatine” uyarısıyla asılan yazıda şu ibareler yer aldı:

“Öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta/ kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras,bahçe vb. ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına, genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir. Öğrencilerimizin, pijama vb. kıyafetlerle bloklar arası ve lokanta kantininde dolaşması kesinlikle yasak olup, uymayanlar hakkında Yurt İdare İşletme Yönetmeliği gereği disiplin işlemi yapılacaktır."

 

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