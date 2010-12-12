-KADIN MUHTAR KOYUNLARINDAN VAZGEÇEMİYOR SİVAS (A.A) - 12.12.2010 - Faruk Kara - Sivas'ın Gölova ilçesinde bir köyün muhtarı olan Yadigar Koç adlı kadın, aynı zamanda her şeyden çok sevdiği koyunlarının da çobanlığını yapıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçeye bağlı Uluçukur köyünde, son yerel seçimlerde 12 oyun 8'ini alan Yadigar Koç, muhtarlığa seçildi. Aynı zamanda 120 koyununun da çobanlığını yapan Koç, muhtar seçildikten sonra yaşamında hiçbir şeyin değişmediğini, değişmesini de istemediğini söyledi. Bugüne kadar hiç evlenmeyen, 75 yaşındaki annesi Sultan Karaca ve ablası Güldane Koç ile yaşamını sürdüren Yadigar Koç, 7 yaşında başladığı çobanlığa halen devam ettiğini, geçim kaynağının da bu olduğunu dile getirdi. Dünyada her şeyden çok koyunlarını sevdiğini söyleyen Koç, muhtarlık görevinin kendisi için ikinci planda olduğunu belirtti. Çobanlıktaki başarısından muhtarlığı da başaracağını düşünerek aday olduğunu aktaran Koç, ''Bazı insanlar çobanlık yapanı dışlarlar. Ama dünyanın en ahlaklı ve temiz işi olarak görüyorum çobanlığı. Bu yüzden muhtarlığa aday olmak istedim. Karşımda bir kişi daha vardı. O 4 oy, ben 8 oy alarak Uluçukur köyüne muhtar oldum'' dedi. Oyların çoğunu kadınlardan aldığını, karşı tarafın tepkisini gördüğünü ifade eden Koç, bu işi para için yapmadığını, annesi ve ablasıyla çalışarak bugünlere geldiğini anlattı. Maaşlarına biraz zam da isteyen Koç, ''Tarla ekerek, koyun besleyerek hayatımıza devam ediyoruz. 2 yıl önce koyunlarımdan kazandığım para ile Ankara'da bir ev satın aldık. Bu işlerden başka da hiçbir yerden gelirimiz yok'' dedi. Sosyal ve girişimci biri olduğunu söyleyen Koç, ''Denizli'nin Tavas ilçesinde benim gibi çobanlık yapan bir bayanın, azmi ve çalışkanlığı ile artık iş kadını olduğunu öğrendim. Bizler de başarımız ile o seviyelere gelebiliriz. Şu anda hem muhtarlık, hem de çobanlık yapıyorum. Şükürler olsun ki Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç değiliz'' diye konuştu. Çobanlık yaparken ''azıklık'' olarak yanına aldığı ekmeği de koyunlarıyla paylaşan Koç, ''Biz ekmeğimizi beraber yeriz. Onlar benim canım. En değer verdiğim varlıklar. Şu anda 120 koyunumuz var. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz'' dedi. Yadigar Koç, kaymakamlıkta yapılan toplantılara katıldığını, bu sırada da koyunlarını ablasının yaydığını sözlerine ekledi.