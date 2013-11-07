CHP'li Türmen: Kadın deri pantolon giyerse ne olur?

Muzaffer Gençdoğan/Ankara

Kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda pantolon da giymelerine olanak sağlayan Meclis İçtüzük Değişikliği Teklifi, Anayasa Komisyonu’nda değiştirilerek kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Teklifte "kumaş pantolon" ifadesinin yer aldığını belirten CHP'li Rıza Türmen, "Kadın milletvekilleri örneğin deri pantolon giyse ne olur? Genel Kurul’daki giyimin bu kadar ayrıntılandırılması doğru değil" dedi.

Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında MHP’li üyelerin verdiği önergenin diğer partilerce de desteklenmesiyle Teklif “Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyerler” şeklinde değiştirildi.

Tayt, kot, bermuda tartışması

Görüşmeler sırasında AKP Bursa Milletvekili Ahmet Aydın ile Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’ndaki giyimleriyle ilgili İçtüzük hükmünün tümüyle kaldırılmasını istediler. İki milletvekili, bu hükmün vesayetçi bir zihniyetin ürünü olduğunu ve özgürlük alanına müdahale şeklinde algılanması gerektiğini anlattılar. Diğer bazı üyeler de kadınların giyeceği pantolonun kumaş olması gerektiği, “tayt, kot, bermuda gibi özel alanlarda kullanılan pantolon cinslerinin” Meclis Genel Kurulu’nda kullanılmaması gerektiğini ifade ettiler. Ancak, bu öneri kabul görmedi. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ise “erkek milletvekilleri sıcak yaz günlerinde kravat takmasalar ne olur? Kadın milletvekilleri örneğin deri pantolon giyse ne olur? Yani Genel Kurul’daki giyimin bu kadar ayrıntılandırılması doğru değil” diye konuştu.

Komisyon’daki görüşmeler sırasında türban ve “kadın üzerinden siyaset” konuları da gündeme geldi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart “Türbanı siyasi amaçla giyenler olabilir ama biz bunu araştırmıyoruz ve bu tercihin demokrasinin bir gereği olduğuna inanıyor, kadın milletvekillerinin türban kullanmasında bir sakınca görmüyoruz. Bazı kadın milletvekillerinin TBMM’de türban takması, bu kişilerin zaten siyasi bir kimliği olması nedeniyle normal karşılanması gerekir. Çünkü milletvekili kamu görevlisi değildir” dedi.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da “başörtüsünü sorununun, iktidar partisinin kapatılmasına kadar uzanan bir fay hattı olduğunu, ancak bugün sorunun çözümüne yönelik toplumsal uzlaşma noktasına gelindiğini” ifade etti. Bal “Bununla birlikte ifrat ve tefritten uzak durulması lazım” diye konuştu. AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Artık kadın üzerinden yapmayı bırakalım, insan hakkının ihlal edilmesinin önüne geçelim. Bana göre başörtüsü yasağı en büyük insan hakkı ihlalidir. Kadınların giyim kuşamını burada kadınlar yerine erkeklerin tartışmasını da yadırgıyorum. Ben geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’na pantolonla girdim hiçbir sorun olmadı” dedi.

Meclis Genel Kurulu’na türbanıyla gelerek dikkati çeken milletvekillerinden Anayasa Komisyonu üyesi Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik de “başörtüsünün insan hakları ve normalleşmenin getirdiği insani bir hak, bir değer olarak görülmesi gerektiğini” vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ise “Bugün öğrenci evlerine müdahale eden zihniyet, yarın etek boyu, eteğin rengi hatta yakasıyla da uğraşır. Onun için parlamenter sistemin güçlendirilmesi isteniyorsa milletvekillerinin Parlamento’ya sahip çıkmasını diliyorum” eleştirisini yaptı.