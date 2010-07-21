'Kadın işgücü yüzde 19.1 arttı'

T24- AK Parti Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga'nın kadın istihdamına ilişkin açıklamalar yaptı.



Özdalga, 2000 yılından bu yana kadın iş gücü ve istihdamında olan gelişmeleri değerlendirdi. Haluk Özdalga'nın açıklamaları şöyle:



“Kadın İşgücü Yüzde 19.1 Arttı, 7.4 Milyona Ulaştı”



AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga, 2000 yılından bu yana kadın istihdamında önemli artışlar olduğuna dikkati çekerek, “Bu dönemde toplam işgücü 23.1’den 25.6 milyona artarken, kadın iş gücü 6.2’den 7.4 milyona çıkmış. Yani toplam işgücü yüzde 10.8 artarken, kadın işgücü yüzde 19.1 artmıştır. Yine toplam istihdam artışı yüzde 4.3 olurken, kadın istihdamındaki artış ise yüzde 11 olmuştur” dedi.





Özdalga yaptığı açıklamada, 2000 yılından bu yana kadın işgücü ve istihdam oranlarındaki artışı değerlendirdi. Özdalga, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan 2010 verilerine göre, toplam işgücünün 23.1’den 25.6 milyona çıktığını, kadın iş gücünün ise 6.2 milyondan 7.4 milyona ulaştığını bildirdi. Özdalga, “Yani toplam işgücü yüzde 10.8 artarken, kadın işgücü yüzde 19.1 artmış. Kadının toplam işgücü içindeki yeri ise yüzde 26.8’den, yüzde 28.8’e yükselmiştir” dedi. Aynı dönem içinde toplam istihdamın 21.6’dan 22.5 milyona çıktığını kaydeden Özdalga, “Kadın istihdamı ise 640 binlik artışla, 5.80’den 6.44 milyona yükselmiştir” dedi. Özdalga, toplam istihdam artışının ise yüzde 4.3 olduğunu belirterek, kadın istihdamındaki artışın ise yüzde 11 olduğunun altını çizdi. Özdalga, “Bu sayılara göre de toplam istihdam içinde kadının yeri yüzde 26.9’dan yüzde 28.6’ya yükselmiştir” dedi.





-“Eşitsizliği önemseyenlerin Anayasada kadınlar için pozitif ayrımcılığın önünü açan düzenlemeye karşı çıkmamalarını diliyorum”

Kadın istihdamında sosyolojik açıdan büyük önem taşıyan bir göstergeye daha işaret eden Özdalga, “Önemli bir konu da kırsal kesimden göç edenler dahil, kentlerdeki kadınların işgücüne katılım oranıdır. 1990’lar boyunca düşen ve bir ara yüzde 15’lere kadar gerileyen bu oran, 2004’ten itibaren kriz yılları dahil, istikrarlı bir şekilde yükseldi ve 2009’da yüzde 22.3’e geldi. 2010’da da artış devam ediyor” dedi. Yapılan iyileştirmelerin daha fazlasının da yapılması gerektiğini vurgulayan Özdalga, “Kadın-erkek eşitsizliğini önemseyenlerin ve gidermek isteyenlerin, Anayasada kadınlar için pozitif ayrımcılığın önünü açan düzenlemeye karşı çıkmamalarını diliyorum” dedi.