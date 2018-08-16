'Kadın için Teknoloji' projesiyle kadınlar dijital-okur yazar oluyor

İSTANBUL, (DHA) - TEKNOSA’nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü \'Kadın için Teknoloji\' ücretsiz teknoloji eğitimleri devam ediyor. Bugüne kadar 65 ilde, 16 binden fazla kadının faydalandığı eğitimlerin yeni durağı Kırklareli oldu.

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi ‘Kadın için Teknoloji’nin Kırklareli durağında 3 hafta süren eğitimlerde, yüze yakın kadın dijital okur yazarlığa adım attı. Kırklareli İl Özel İdaresi’nde düzenlenen sertifika törenine Teknosa ve Habitat Derneği yetkililerinin yanı sıra Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker katıldı.

KADINLAR, EĞİTİMLER SONUNDA DİJİTAL OKURYAZAR HALİNE GELİYOR

Üç hafta süren ve 100\'e yakın kadının katıldığı eğitimlerde; bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler verildi. 16 saatlik bu eğitimler sonunda kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor. Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

2 BİN KADINA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye’nin 7 bölgesi ve 11 ilinde devam eden proje kapsamında, bu eğitim döneminde Kırklareli de dahil olmak üzere Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Manisa, Aydın, Bursa, Malatya ve Kayseri’de toplam 2 bin kadına daha ulaşılması hedefleniyor.

Proje iş ortağı Habitat Derneği’nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için Instagram üzerinden Kadın İçin Teknoloji hesabının takip edilebileceği ve eğitimlerden yararlanabilmek için www.kadinicinteknoloji.com adresindeki başvuru formunun doldurması gerektiği belirtildi.

(FOTOĞRAF)