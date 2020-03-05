Kadın hayranı darp suçlamasında bulunmuştu; Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı

Bir hayranına "Arka odaya geçelim mi?" teklifiyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın kendisini mekândan kovdurtmak istediği ve darp ettiğini öne süren kadının şikâyeti üzerine verdiği ifade ortaya çıktı. Yaman, polise verdiği ifadede "Ünlü olduğum için o kadın benden faydalanmaya çalışıyor" dedi.
İddiaya göre; 52 yaşındaki Çiğdem Gökaşan, Yaman'la fotoğraf çektirmek istemiş ve elini omzuna koymuş, Yaman'ın da omzunu silkelendiğini söylemişti. Ardından Yaman'ın kendisini mekandan attırmak istediğini söyleyen kadın, Yaman'a "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?'' demişti. Bu sözlerinin ardından Yaman da kadının elini tutup kıvırmıştı. Gökaşan, bu iddialarla karakola gidip Yaman'dan şikâyetçi olmuştu.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; oyuncunun karakolda verdiği ifade ortaya çıktı. Söz konusu kadını görmediğini ve böyle bir olay yaşanmadığını söyleyen Yaman'ın ifadesi şöyle:
"Saat 02.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Ruby isimli işletmeye girdim. Ünlü olduğum için çok sayıda kişi benimle fotoğraf çektirmek istedi. Kimseyi kırmadım. Saat 03.15 civarı mekan güvenliği, polis merkezine gidip ifade vermeye gitmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Bahsetmiş olduğunuz gibi bir olay yaşamadım. Bu kadını görmedim bile. Sanırım ünlü olduğumu bildiği için benden faydalanmaya çalışıyor. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Benim kimseden herhangi bir şikayetim yoktur."
Yaman, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Herhangi bir yoldan elimize ulaşan resmi bir tebligat yok. İçeriğine hakim olmadığımız durumla ilgili açıklama yapmak yanlış olur. Önümüzdeki günlerde durumu değerlendirir, gerekliyse açıklama yaparız."