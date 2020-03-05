Kadın hayranı darp suçlamasında bulunmuştu; Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı

Bir hayranına "Arka odaya geçelim mi?" teklifiyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın kendisini mekândan kovdurtmak istediği ve darp ettiğini öne süren kadının şikâyeti üzerine verdiği ifade ortaya çıktı. Yaman, polise verdiği ifadede "Ünlü olduğum için o kadın benden faydalanmaya çalışıyor" dedi.

İddiaya göre; 52 yaşındaki Çiğdem Gökaşan, Yaman'la fotoğraf çektirmek istemiş ve elini omzuna koymuş, Yaman'ın da omzunu silkelendiğini söylemişti. Ardından Yaman'ın kendisini mekandan attırmak istediğini söyleyen kadın, Yaman'a "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?'' demişti. Bu sözlerinin ardından Yaman da kadının elini tutup kıvırmıştı. Gökaşan, bu iddialarla karakola gidip Yaman'dan şikâyetçi olmuştu.