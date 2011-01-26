Kadın gazeteciler İstanbul'da buluşuyor

T24 - Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu, 28 Ocak Cuma günü İstanbul’daki kadın habercileri yemekte buluşturuyor.



Miniatürk Beltur Restoran’daki yemekten sonra Türkiye’nin ilk kadın fasıl grubu Altın Kızlar da bir fasıl programı yapacak. Türkiye’de ilk defa böyle bir program yapıldığını söyleyen GYV Kadın Platformu Genel Sekreteri Müşerref Özer, tecrübeli ve yeni nesil kadın gazetecilerin arasındaki bağları güçlendirmek, medya sektöründe çeşitli pozisyonlarda yer alan kadın gazeteciler arasında dayanışma, yardımlaşma ve tecrübe paylaşımını sağlamak istediklerini vurguladı. Özer, Kadın Gazeteciler Buluşma yemeğini her yıl Ocak ayında tekrarlamayı planladıklarını söyledi.





Saat: 18:30 – 21:30



Yer: Miniatürk Beltur Restoran, İmrahor Caddesi Borsa Durağı Mevkii Sütlüce 34445- Beyoğlu/ İstanbul



Tel: 0216 339 91 96





