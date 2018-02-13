Kadın gardiyan, ömür boyu hapis cezası alan mahkumu 'seks kölesi' yaptı!

ABD'nin California eyaletindeki San Quentin Devlet Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 57 yaşındaki William Cordoba, kadın gardiyan tarafından seks kölesi olarak kullanıldığı için 65 bin dolarlık tazminat kazandı.

San Quentin Devlet Hapishanesi'nde kalan ve bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk."

Bu olaydan üç gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten Cordoba, "Kimse bizi rahatsız etmesin diye oda kapısının kilidini değiştirmişti. Avukatlarıma para ödeyeceğini söyleyerek benimle birlikte oluyordu" dedi.

Cordoba kendisinin 'seks kölesi'ne dönüştüğünü bildirirken, konuyla ilgili olarak dava açtı. Ve dün sonuçlanan davada ömür boyu hapis cezası bulunan Cordoba, 65 bin dolar tazminata hak kazandı.

Cordoba'nın avukatı Julia Allen, New York Daily News'a yaptığı açıklamada, 'Herkesin cinsel istismardan kurtarılma hakkı vardı. Biz de bugün müvekkilimle bunun için uğraştık" dedi.