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Spor

Kadın futbolcu Roche '2014 Puskas Ödülü’ne aday

FIFA 2014 Puskas Ödülü için yılın en iyi 10 golünü açıkladı. Adaylar arasında kadın futbolcu Stephanie Roche’nin golü de bulunuyor

14 Kasım 2014 15:44

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) bu yılın en iyi golünü atan futbolcuya verilecek Puskas Ödülü’nün adaylarını duyurdu.

10 futbolcunun adının olduğu listede İrlanda’dan bir kadın futbolcunun adı da yer alıyor: Peamount United'ın oyuncusu Stephanie Roche.

Bianet'te yer alan habere göre, Roche ödüle takımının 20 Ekim 2013’te oynadığı Wexford Youths maçında attığı golle aday oldu.

 

 

Adaylar

 

Bu yıl attıkları gol aday gösterilen diğer futbolcular şunlar:

 

  • Tim Cahill: 18 Haziran 2014, Avustralya - Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)
  • Diego Costa: 23 Kasım 2013, Atletico Madrid - Getafe (İspanya)
  • Marco Fabian: 15 Şubat 2014, Cruz Azul - Puebla (Meksika)
  • Zlatan İbrahimoviç: 19 Ekim 2013, Paris St. Germain - SC Bastia (Fransa)
  • Pajtim Kasami: 21 Ekim 2013, Crystal Palace - Fulham (İngiltere)
  • James Rodriguez: 28 Haziran 2014, Kolombiya - Uruguay (2014 FIFA Dünya Kupası)
  • Camilo Sanvezzo: 6 Ekim 2013, Vancouver Whitecaps - Portland Timbers (ABD-Kanada)
  • Hisato Sato: 8 Mart 2014, Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale (Japonya)
  • Robin van Persie: 13 Ekim 2014, İspanya - Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)
  • Ronaldo, Neymar...

 

Ödül 2009’dan bu yana futbol dünyasının efsaneleşmiş isimlerinden Ferenc Puskas’ın anısına veriyor.

Ödülü bu yıla kadar beş futbolcu kazandı: 2009’da Cristiano Ronaldo, 2010'da Hamit Altıntop, 2011'de Neymar, 2012'de Miroslav Stoch, 2013'te Zlatan İbrahimoviç.

İlgilenenler Puskas Ödülü için FIFA’nın sitesinden oy kullanabiliyor.

Oylama 1 Aralık 2014'e kadar devam edecek. 

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