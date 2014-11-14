Türkiye FIFA sıralamasında da çöküyor

Milli Takım'ın kötü gidişi, 2018 Dünya Kupası Elemeleri için Türkiye'yi üçüncü torbanın son takımı haline getirdi. Türkiye toparlanamazsa kuraya dördüncü torbadan girecek.

EURO 2016’ya katılmayı zora sokan skorlar 2018 Dünya kupası Elemeleri için de büyük dezavantaj oluşturuyor.

2014 eleme sistemi devam ederse 2018 için de Avrupa’da takımlar 9 gruba ayrılacak. Bunun anlamı; seribaşı torbaları 9’arlı olacak.

23 Ekim tarihli sıralamada Türkiye 46’ncı sırada; UEFA ülkeleri arasında da 28’inci. 2018’in ev sahibi Rusya’yı katmayınca 27’nci oluyor.

NTV Spor'un haberine göre; Türkiye üçüncü torbanın son takımı ve Sırbistan’ın sadece 0.35 puan önünde. Ay yıldızlılar üç ay önceki sıralamada 19’uncu, üçüncü torbanın ilk takımıydı.

Türkiye Kazakistan’ı yense bile Brezilya yenilgisinin eklenmesiyle 24 Kasım’daki sıralamada 604 puana düşecek.

Türkiye’nin eleme grubunda 2015 Temmuz’a kadar üç maçı var. İki Kazakistan ve Hollanda deplasmanında alınacak sonuçlar 2018 elemelerine hangi torbadan girileceğini belirleyecek.

2018 Dünya Kupası elemeleri için Ekim 2014 FIFA sıralamasına göre 3 ve 4. torbadaki UEFA ülkeleri ve puanları:

3.TORBA

Danimarka 763

Galler 715

Slovenya 683

İskoçya 674

İsveç 646

K.İrlanda 625

Polonya 621

İsrail 615

Türkiye 614

4.TORBA

Sırbistan 614

Arnavutluk 604

Macaristan 548

Bulgaristan 532

İrlanda 519

Finlandiya 510

Karadağ 504

Norveç 481

Ermenistan 432