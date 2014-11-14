FIFA, yılın en iyi 10 golünü belirledi

Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''en iyi gol'' ödülü 2014 oylamaları başladı.

Futbolseverler fifa.com ve francefootball.fr sitesi üzerinden FIFA Puskas Ödülü için aday gösterilen futbolcuların golünü izleyerek oyunu verebilecek. Golü aday gösterilen futbolcular arasında Zlatan İbrahimoviç, Robin van Persie ve James Rodriguez gibi isimler yer alıyor. Dikkat çeken diğer bir ise bayan futbolcu Stephanie Roche.

2014 FIFA Puskas Ödülü için oylamalar 1 Aralık'a kadar devam edecek. FIFA Puskas Ödülü'nü 2009 yılında Cristiano Ronaldo, 2010'da Hamit Altıntop, 2011'de Neymar, 2012'de Miroslav Stoch ve 2013'te Zlatan İbrahimoviç almıştı.

Yarışacak adaylar ise şöyle:

Tim Cahill: 18 Haziran 2014, Avustralya - Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)

Diego Costa: 23 Kasım 2013, Atletico Madrid - Getafe (İspanya)

Marco Fabian: 15 Şubat 2014, Cruz Azul - Puebla (Meksika)

Zlatan İbrahimoviç: 19 Ekim 2013, Paris St. Germain - SC Bastia (Fransa)

Pajtim Kasami: 21 Ekim 2013, Crystal Palace - Fulham (İngiltere)

Stephanie Roche: 20 Ekim 2013, Peamount United - Wexford Youths (İrlanda Cumhuriyeti)

James Rodriguez: 28 Haziran 2014, Kolombiya - Uruguay (2014 FIFA Dünya Kupası)

Camilo Sanvezzo: 6 Ekim 2013, Vancouver Whitecaps - Portland Timbers (ABD-Kanada)

Hisato Sato: 8 Mart 2014, Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale (Japonya)

Robin van Persie: 13 Ekim 2014, İspanya - Hollanda (2014 FIFA Dünya Kupası)