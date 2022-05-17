Kadın Eserleri Kütüphanesi İBB tarafından restore edilecek

İstanbul Balat’ta bulunan kadınların “hafıza mekânı” olarak nitelendirilen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşunun 32. yılı kutlandı. Kutlamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane binasına yönelik restorasyon planı öne çıktı. Bilgi Merkezi Vakfı üyeleri, restorasyonun ardından vakıf çalışmalarına aynı tarihi binada devam etmeyi istediğini belirtti.

Osmanlı’dan günümüze kadın tarihinin kaynaklarını sağlayan, koruyan, erişime sunan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 32'nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kutlamada Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın hakları savunucuları, Vakıf destekçileri ve sanatçıları bir araya geldi.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu açılış konuşmasında, yapılan bütün çalışmaların sonraki nesillere kültürel ve tarihsel mirası bırakma misyonunun bir parçası olduğunun altını çizerek “Şu an içinde bulunduğumuz tarihi bina, kadın hareketinin hafıza mekânıdır. Kadınların belleği ve İstanbul kent kültürüne dair mirası buluşturan önemli bir hafıza mekânı olarak gelecek kuşaklara da çok büyük hizmetlerde bulunacaktır. (…) Bugün bir yandan 32. yılımızı kutlamanın sevincini yaşarken bir diğer sevincimiz de İBB yetkilileri Sayın Mahir Polat ve Sayın Oktay Özel’in restorasyon sonrasında da bu binada daha iyi koşullarda hizmet vermeye devam edeceğimizi müjdelemiş olmasıdır.” dedi.

32 yıl önce kütüphanenin açılışına da katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen ise konuşmasında şunları söyledi: “1990 yılında göreve geldiğim ilk yılda bu güzel tarihi mekânı kütüphaneye armağan etmiştim. Açılış konuşmamda demokraside kadının yeri ve önemine değinmiş, sivil toplum örgütleri ile işbirliğimizin giderek artarak devam edeceğini söylemiştim, öyle de yaptım. Bugün gezdikten sonra bu binayı Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na armağan etme kararımızın ne kadar isabetli olduğunu gördüm.”

Avukat Süreyya Ağaoğlu’ndan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a, Şirin Tekeli’den Kerime Nadir’e çok sayıda kadın özel arşivini; 100’lerce kadın derneğine/Vakfa/platforma ait belgeyi; yayınları ve Türkiye’de kadınlar üzerine yapılmış çalışmaları koleksiyonları bünyesinde barındıran, yayınlar üreten, etkinlikler (sempozyum/konferans/panel/sergi vb.) düzenleyen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 32 yıldır oluşturduğu arşiv ve koleksiyonlarla, Türkiye’deki tüm kadınlar için bir hafıza mekânı haline geldi.