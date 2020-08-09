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Yaşam

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan çocukların arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri için uygulama önerileri

09 Ağustos 2020 11:15

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), sosyal medyada yaptıkları paylaşımla ‘’Çocukların arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri, sevdiklerine verdikleri değeri gösterebilmeleri için onlara fırsatlar sunalım’’ diyerek anne ve çocuklar için hazırladıkları uygulama önerilerini paylaştı.

Çocukların kurdukları arkadaşlık ilişkileri ile günlük hayatta kendilerini daha güvenli hissettikleri belirtilerek verilen öneriler arasında, evdeki atık yünlerden dostluk bilekliği yapıp dostluk hediyesi olarak verme, çocukla arkadaşı arasında özel bir selamlaşma belirleme, arkadaşlık partisi gibi fikirler yer alıyor.

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