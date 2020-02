Kadın doktorların kalp masajı yaptığı hastaların, hayatta kalma şansı daha yüksek!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, kalp krizi geçiren kadın ve erkek hastalara erkek doktorlar yerine kadın doktorlar müdahale ederse bu kişilerin hayatta kalma olasılığı artıyor. Hem hasta hem de doktorun kadın olması halinde hastanın hayatta kalma şansı daha da yükseliyor.

'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, eğer kalp krizi geçiren bir kadınsanız acil serviste size müdahale eden kişinin cinsiyeti ölüm kalım meselesi olabilir.

Araştırmacılar 19 yıl boyunca (1991-2010) ABD'nin Florida eyaletindeki hastanelerde anonim hastaların verilerini inceledi ve 580 bin kalp krizi vakasını analiz etti.

Yaş, ırk ve tıbbi geçmiş gibi faktörler göz önüne alındığında araştırmacılar kalp krizi geçiren tüm hastaların (erkek ya da kadın) kadın doktorlar tarafından tedavi edilmesi halinde hayatta kalma şanslarının arttığını saptadı.

Ancak hayatta kalma oranı hem hastanın hem de doktorun kadın olması halinde daha da artış gösterdi.

"Erkek doktorun ekibinde kadın meslektaşı varsa, hastanın hayatta kalma şansı artıyor"

Araştırmada erkek doktorların tedavi ettiği erkek hastaların yüzde 12.6'sının, kadın hastaların da yüzde 13.3'ünün yaşamını yitirdiği saptandı.

Kadın doktorların tedavi ettiği erkek hastaların yüzde 11.8'inin, kadın hastaların ise yüzde 12'sinin öldüğü tespit edildi.

Araştırmaya göre ayrıca kalp krizi geçiren kadın hastaya müdahale eden erkek doktorun ekibinde çok sayıda kadın meslektaşı varsa ya da bu doktor daha fazla kadın hastayla karşılaşmışsa kadın hastanın hayatta kalma olasılığı da daha artıyor.

"Erkekler kadınları tedavide daha kötü olabilirler"

Araştırmacılara göre bu durumun olası nedenlerinden biri erkeklerin kadınları tedavi etmede kadın meslaktaşlarına göre daha kötü olması olabilir.

Araştırmacılar ayrıca doktorların kalp krizininin genelde bir 'erkek hastalığı' olduğu konusunda eğitim almış olabileceklerini de belirtti.

Washinton Üniversitesi'nden Dr Seth Carnahan "Yaptığımız çalışma kadın doktorların erkek doktorlara göre hastalarla daha iyi sonuç aldığı yönündek igeçmiş çalışmaları doğruluyor. Çalışmamızın özgün tarafı ise kadın doktorlara sahip olmanın faydasının özellikle kadın hastalar için açık olması" dedi.

Reuters'e açıklama yapan Minnesota Üniversitesi'nden Doçent Doktor Brad Greenwood ise erkek doktorların müdahale ettiği kadın hastaların ölüm oranının daha fazla olmasının nedeninin, erkek doktorların kadınlara kalp krizi tanısını koymasının daha uzun sürmesinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Kalp krizinde kadınlarda görülen semptomlar erkeklere göre daha belirsiz olabiliyor.

"Daha fazla çalışma yapılmalı"

Ancak çalışmanın sınırlılıkları da var. Örneğin hayatta kalma oranlarının iyileşmesine kadın doktorların neden olup olmadığı çalışmada kesin olarak kanıtlanmadı.

İngiliz Kalp Derneği'nden (BHF) kalp hastası hemşiresi Maureen Talbot da daha önce kendilerinin yaptıkları araştırmalarda kadın ve erkek hastalara yapılan tedavilerdeki 'endişe verici farklılıkları' saptadıklarını söyledi.

Talbot " Bu çalışma bu teoriyi desteklese de İngiltere'deki hastanelerde bu konuda bir önyargı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılmalı. Buradaki farklılığa neyin sebep olduğunu daha iyi anlamak önemli. BHF halihazırda kalp krizi geçiren kadınların daha iyi sonuç almasının yollarını araştıran bir çalışmayı fonluyor" dedi.