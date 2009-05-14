Kadın doktora Üzmez tehdidi

Adli Tıp'tan 'Hüseyin Üzmez raporu' nedeniyle istifa eden doktora tehdit telefonları geliyor. Dr.Erdoğan koruma talebinde bulundu.



Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndan Hüseyin Üzmez davası yüzünden istifa eden Doç. Dr. Ayten Erdoğan “Üzmez’in üzerine gitme, keseriz” diye tehdit edildiğini belirtip koruma istedi.



Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’in cinsel tacizine uğrayan B.Ç için aynı raporun verileceğini söyleyerek Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’ndaki görevinden istifa eden Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Ayten Erdoğan, tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.



Gazete Habertürk'ten Hilal Öztürk'ün haberine göre; Erdoğan’ın avukatı Türkay Asma, müvekkilinin istifasının basına yansımasından sonra, özellikle Üzmez’in çevresinden olduklarını düşündükleri kişilerden telefon ve e-postalarla tehdit edildiğini açıkladı. “Hüseyin Üzmez’in üzerine gitme, bu konudan elini eteğini çek, yoksa keseriz” dendiğini anlatan Asma, Erdoğan’ın kızıyla yalnız yaşadığını ve can güvenliği olmadığı için İstanbul ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunduklarını ve koruma talep ettiklerini anlattı.



Koruma talebine yanıt verilmediğini belirten Asma, “Kendisi cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndaki çarpıklıkları istifasıyla gündeme getirdi. Son derece önemli adımattı. Ancak bu davranışı nedeniyle tehdit ediliyor, sindirilmek isteniyor. Kendisi çok gönüllü olmadığı halde, avukatı ve dostu olarak korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle koruma talebinde bulunduk” dedi.



Erdoğan’a mektup yazdı



Asma, Doç. Dr. Erdoğan’ın istifasından sonra, istifa gerekçelerini belgeleriyle birlikte birmektupla Başbakan Tayyip Erdoğan’a da ilettiğini belirtti. İstifasına neden olan sorunları Başbakan Erdoğan’la da paylaşma ihtiyacı duyan Doç. Dr. Erdoğan’ın, Adli Tıp Kurumu’nda gerekli düzenlemelerin yapılması talebini ilettiğini ifade etti.

