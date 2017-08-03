Kadın dergileri kadınları sandığa çağırıyor

Almanya'da aralarında Bild der Frau, Cosmopolitan, Freundin ve Vogue'un da bulunduğu 23 kadın dergisi 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili yeni bir inisiyatif başlattı. "Gerwomany" adlı inisiyatsifin amacı, seçimlerde oy kullanacak kadın seçmenlerin sayısının en az erkek seçmenler kadar çok olmasını sağlamak.

Kadın dergileri önümüzdeki sayılarında bu inisiyatife geniş yer ayıracaklarını duyurarak "Amaç kadınların siyasi geleceklerini şekillendirme konusundaki bilinçlerinin farkına varmalarını sağlamak" ifadesine yer verdi. Açıklamada ayrıca popülizmle mücadele edilmesinin de hedeflendiği belirtildi.

Glamour Genel Yayın Yönetmeni Andrea Ketterer, açıklamasında "Kadınların oyu olmazsa toplum yanlış istikamete harekete gider" dedi.

Almanya'da 24 Eylül'de 30 milyon kadın seçmen sandık başına çağrıldı. "Gerwomany" inisiyatifine katılan dergiler 20 milyondan fazla kadın okuyucuya ulaşıyor. Myself Genel Yayın Yönetmeni Sabine Hofmann, "Bütün dergiler, hepimiz inanılmaz geniş bir kitleye sahibiz. Birşeyleri harekete geçirmek için bunu neden kullanmayalım?" dedi.

Almanya'da son 60 yılda genel seçimlerde kadın seçmenlerin katılım oranı erkek seçmenlerin gerisinde kalıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS