Nurgül Boz'u bıçaklayarak öldüren Ersin Korkmaz'a indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi

Cezaevinden denetim şartıyla tahliye edildikten 36 gün sonra, birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u 44 yerinden bıçaklayarak öldüren Ersin Korkmaz (45) 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın kişiliğini dikkate alarak cezada indirim yapmadı.

Ersin Korkmaz, cezaevinden denetimli olarak çıktıktan 36 gün sonra Ümraniye’de 10 Nisan 2020'de 7 yıldır birlikte yaşadığı Nurgül Boz’u, 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu sırada 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hazırlanan iddianamede sanığın “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Korkmaz getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Korkmaz “Takdir mahkemenindir” dedi.

Mahkeme ceza indirimi yapmadı

Mahkeme heyeti, davanın “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ölüme neden olma” suçundan açıldığını ancak suçun “Kasten öldürme” suçu kapsamında kaldığını belirterek, Ersin Korkmaz’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecinde gözlenen kişiliği ile suçtan sonraki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, cezada indirim yapmadı. (DHA)